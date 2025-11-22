快訊

金馬62／林柏宏與劉冠廷開獎首位得主出爐！2025金馬獎得獎名單不斷更新

TWICE高雄新裝首登場！子瑜喊「我終於帶成員來了」 苦等10年全場變淚海

范冰冰確定不來！若奪金馬影后將現場熱線 導演親曝兩人合作「最大壓力」

陳菁徽指曾挺涉月世界垃圾山里長 陳其邁轟政治歪風喊告

中央社／ 高雄22日電
高雄市長陳其邁。中央社
高雄市長陳其邁。中央社

高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意操作，「對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」。

國民黨立委陳菁徽昨天在臉書（Facebook）貼出一張李有財過去參選市議員的宣傳照，上面有李有財與陳其邁半身照，及民進黨黨徽；她並表示，這次傾倒垃圾的幕後首腦李有財是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人。高市府第一時間回應，面對惡意抹黑將依法提告。

陳其邁今天出席彩繪輕軌列車活動前接受媒體聯訪說，有注意到陳菁徽用李有財在個人臉書（Facebook）上的變造合成照片惡意連結、栽贓抹黑，「我個人是非常的不以為然，也會用提告遏止這種惡質的政治抹黑操作。」

陳其邁說，按照陳菁徽的邏輯，她之前曾經因洩露病人的個資被判刑入罪，「如果有人在網路上貼出與陳菁徽合成的合照，這也是力挺陳菁徽洩露個資的行為嗎？」這種邏輯完全不通，顯然是一種惡意的連結、抹黑。

陳其邁強調，與李有財素無往來，他在毫不知情下被變造合成照片，然後貼在李有財個人臉書上，「在網路上遭人變造合成照片，你就誣指這是力挺，我覺得這種政治操作應該要適可而止。」

針對陳菁徽提及李有財在某個場合與民進黨政治人物和樂融融。陳其邁說，事實上，當天在場參與的也有國民黨議員，按照陳菁徽的邏輯，國民黨也同樣力挺傾倒垃圾的行為。

「對所有的涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」，陳其邁重申，政治人物不要做惡意連結進行政治抹黑，這個是政治歪風，「這種邏輯讓人聽了後三條線，聽不懂她（陳菁徽）在講什麼。」

月世界 垃圾山 陳其邁 陳菁徽 國民黨 民進黨

延伸閱讀

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻

獲頒特優里長又參加綠議員初選 賴苡任：李有財才是民進黨心肝寶貝

酸高市府嗆告「有夠暖」 陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

相關新聞

4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻

國民黨立委陳菁徽昨晚貼出一張合照指市長陳其邁力挺涉入月世界垃圾山案的李有財，陳其邁對此喊提告；國民黨高雄市議會黨團今天則...

陳菁徽指曾挺涉月世界垃圾山里長 陳其邁轟政治歪風喊告

高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意...

藍綠都逐出！高雄里長涉月世界垃圾山案 民進黨開除黨籍

民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依...

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由...

月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自倒自演？

「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

高雄市著名觀光地景「月世界」遭濫倒百公噸垃圾案，檢警逮獲幕後主嫌岡山區4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等共9人；李男父子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。