中央社／ 台北22日電
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，數量堆到4、5層樓高，數量驚人。圖／林保署提供
民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。

民進黨下午在臉書發文表示，李有財疑涉入高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證。

民進黨表示，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨。李有財於2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉也以無黨籍身分參選里長。基於現已掌握的情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。

民進黨指出，始終堅持「違法必究、黨紀不赦」原則，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處、絕不護短，高雄市黨部將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。

月世界 垃圾山 民進黨 國民黨 廢棄物

相關新聞

4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻

國民黨立委陳菁徽昨晚貼出一張合照指市長陳其邁力挺涉入月世界垃圾山案的李有財，陳其邁對此喊提告；國民黨高雄市議會黨團今天則...

陳菁徽指曾挺涉月世界垃圾山里長 陳其邁轟政治歪風喊告

高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意...

藍綠都逐出！高雄里長涉月世界垃圾山案 民進黨開除黨籍

民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依...

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由...

月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自倒自演？

「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

高雄市著名觀光地景「月世界」遭濫倒百公噸垃圾案，檢警逮獲幕後主嫌岡山區4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等共9人；李男父子...

