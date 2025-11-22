藍綠都逐出！高雄里長涉月世界垃圾山案 民進黨開除黨籍

民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。

民進黨下午在臉書發文表示，李有財疑涉入高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證。

民進黨表示，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨。李有財於2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉也以無黨籍身分參選里長。基於現已掌握的情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。

民進黨指出，始終堅持「違法必究、黨紀不赦」原則，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處、絕不護短，高雄市黨部將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。