快訊

金馬62／林柏宏與劉冠廷開獎首位得主出爐！2025金馬獎得獎名單不斷更新

TWICE高雄新裝首登場！子瑜喊「我終於帶成員來了」 苦等10年全場變淚海

范冰冰確定不來！若奪金馬影后將現場熱線 導演親曝兩人合作「最大壓力」

聽新聞
0:00 / 0:00

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，數量堆到4、5層樓高，數量驚人。圖／林保署提供
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，數量堆到4、5層樓高，數量驚人。圖／林保署提供

日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由泛藍議員組成的新藍圖連線批評，高雄市長陳其邁除了震怒不願解決環境問題，還選擇司法濫訴，真是令人痛心，並要求敗訴就永遠退出政壇。

新北市議員陳偉杰指出，陳菁徽的評論均來自公開資訊，符合民意代表監督政府的職責，並無不實指控。「月世界垃圾山」案的主嫌、前里長李有財，已被檢調明確認定為民進黨籍，其過去公開在社群平台張貼與陳其邁的文宣與合照，也引發市民質疑兩人是否存在政治連結。

陳偉杰強調，市府不先查違法廠商，反而先告民代，真是威權心態一言堂的惡例，未來若是司法敗訴，陳市長只剩永遠退出政壇以示負責這條路，也呼籲更多愛高雄的陳菁徽們一起站出來譴責當權者。

桃園市議員張碩芳強調，監督政府是人民付託的職權，不應被行政機關視為敵意。市府應將重心放在查明垃圾濫倒、檢討環境治理問題，而不是把公帑浪費在提告提出質疑的民代。民進黨高雄市黨部在事發後第一時間將李有財開除黨籍，這項動作恰恰證明了黨內對其行為的認定與切割，反而更凸顯李某過去政治活動與民進黨的關聯千絲萬縷。

新北市議員蔡淑君說，力挺陳菁徽揭露公共議題，並呼籲市府不要用法律手段製造寒蟬效應。強調高雄市民期待的是政府解決問題，而不是解決提出問題的人。市府應回到專業、回到治理本質，專注處理廢棄物濫倒、強化環境監管，而不是以提告方式模糊焦點。並重申對民意代表採取司法行動，已引起社會高度關注，市府應慎重考量公帑用途與行政示範效果，以回應市民期待。

月世界 垃圾山 陳菁徽 民進黨 陳其邁 國民黨

延伸閱讀

4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻

獲頒特優里長又參加綠議員初選 賴苡任：李有財才是民進黨心肝寶貝

酸高市府嗆告「有夠暖」 陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

陳菁徽批與「月世界」垃圾山主嫌交好 陳其邁火大提告

相關新聞

4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻

國民黨立委陳菁徽昨晚貼出一張合照指市長陳其邁力挺涉入月世界垃圾山案的李有財，陳其邁對此喊提告；國民黨高雄市議會黨團今天則...

陳菁徽指曾挺涉月世界垃圾山里長 陳其邁轟政治歪風喊告

高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意...

藍綠都逐出！高雄里長涉月世界垃圾山案 民進黨開除黨籍

民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依...

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由...

月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自倒自演？

「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

高雄市著名觀光地景「月世界」遭濫倒百公噸垃圾案，檢警逮獲幕後主嫌岡山區4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等共9人；李男父子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。