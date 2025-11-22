快訊

獲頒特優里長又參加綠議員初選 賴苡任：李有財才是民進黨心肝寶貝

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽日前指，清倒垃圾幕後首腦疑為里長李有財，曾代表民進黨參選市議員，並與高雄市長陳其邁合照過，質疑陳力挺傾倒垃圾的環境殺手。圖／翻攝陳菁徽臉書
國民黨立委陳菁徽日前指，清倒垃圾幕後首腦疑為里長李有財，曾代表民進黨參選市議員，並與高雄市長陳其邁合照過，質疑陳力挺傾倒垃圾的環境殺手。圖／翻攝陳菁徽臉書

高雄月世界垃圾山，當地里長李有財被指涉嫌重大。國民黨前發言人鄧凱勛表示，民進黨跟垃圾一起待久了，是不是就聞不到臭味了，他聲援國民黨立委陳菁徽持續監督；國民黨前副發言人賴苡任表示，民進黨總喜歡說李有財以前是國民黨，但證據顯示，李有財似乎才是民進黨的心肝寶貝。

陳菁徽日前指高雄市長陳其邁與李有財交情甚篤，遭高雄市府嗆告。陳菁徽今日又指，民進黨多位政治人物與李有財交往甚深，包含民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑等。

鄧凱勛說，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割？高雄多起垃圾山被偷倒成災，涉案者李有財被爆出與民進黨立委、地方派系互相站台，引發外界質疑。陳菁徽提出「陳其邁與民進黨立委多次力挺涉案男子」的問題後，高雄市政府立刻反擊：「照片是合成的！市長完全不認識他！我們要提告！」

鄧凱勛質疑，請問陳其邁，從2021年至今，這3年半都在幫忙垃圾保溫嗎？高雄市長被假冒站台、被合成照片、被盜用肖像，那為什麼3年半至今市府一句話沒說？不澄清？也不提告盜圖的人？這近4年的時間，高市府不澄清盜圖，而陳菁徽又怎麼會知道照片是合成？現在垃圾臭到爆表，你才急著跑出來告陳菁徽，要解決提出問題的人？

鄧凱勛酸，「是不是因為垃圾太臭了，才突然嫌人家靠太近？還是你們這幾年都待在垃圾堆裡，早就聞不到味道？支持陳菁徽繼續為高雄清理垃圾，那些想用訴訟噤聲的人，只會暴露自己心虛。因為大家都看得很清楚，民進黨才是真正的垃圾回收站。」

賴苡任說，李有財是民進黨認證的特優里長。2018年李有財榮獲民進黨政府肯定，表揚為「特優里長」。當年陳菊跑去當總統府秘書長，所以由許立明代理高雄市長，期間許立明以高雄市長的身份特別印製「高雄市特優暨資深里長表揚專刊」，在第38頁被他找到李有財是「特優里長」。

賴苡任表示，2022年李有財以民進黨身份參加民進黨高雄市議員黨內初選，登記選區為第三區。此外還找到李有財與民進黨立委邱志偉有聯合服務處，時間已經不可考了。民進黨總喜歡說李有財以前是國民黨，但所有證據顯示，李有財似乎才是民進黨的心肝寶貝，民進黨立委都把他捧在手掌心。

賴苡任指出，李有財「園鑫茶行」開幕，邱志偉、賴瑞隆幫忙站台，許智傑造勢晚會，李有財上台力挺。此外，敢在地方未經陳其邁授權就自製合照圖卡，還沒有人發現？當時陳其邁會不知道？是當年默許？現在裝傻切割？

