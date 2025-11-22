獨／搞出月世界垃圾山里長推給兒 「狗咬狗一嘴毛」關鍵事證雙雙遭押
搞出月世界百噸垃圾山的幕後影武者為高市碧紅里長李有財和兒子李子森，據了解，主嫌李有財矢口否認犯案，辯稱父子關係不好，全是兒子在外行為，試圖將過錯全推給兒子，但因李有財是侑鴻環保公司及租借廠房實際負責人，並指派兒子和台南環保業者接洽等客觀事證，檢方因此聲押父子禁見獲准。
據了解，4連霸的民進黨籍碧紅里長李有財和兒子遭檢警拘提傳喚到案，雙雙否認犯案，李有財並將搞出月世界百噸垃圾山的違法行徑全都推給兒子，聲稱父子倆人關係近來交惡，不知兒子在外的行為，垃圾山之事和他完全無關。
雖李有財將犯行推得一乾二淨，但檢警專案小組調查發現，李有財是侑鴻環保公司背後實際負責人也是承租廠房先堆置台南環保業者載運家戶垃圾至棄置場廠房的背後影武者，而載運傾倒垃圾的貨車曾多次進出棄置場等客觀事證讓李有財無法狡辯。
此外，李有財兒子李子森曾多次利用開設的茶行作掩護，暗中和台南環保黃姓和鄭姓業者在茶行商討清運垃圾之事，李子森並找來親信施山正親自駕駛貨車載運垃圾，由監控手蘇邦誠押車監控。有犯嫌到案後，咬出李子森涉案行徑，「狗咬狗一嘴毛」，因此讓橋頭院檢成功收押李有財父子。
