酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

高雄月世界本為當地奇特景觀，最近被爆淪廢棄物場、垃圾山。國民黨立委陳菁徽日前指高雄市長陳其邁與涉案里長李有財交情甚篤，遭高雄市府嗆告。陳菁徽今日再指，民進黨多位政治人物與李有財交往甚深，包含民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑等。

陳菁徽指陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照。高市府回擊，照片是李男自行合成上網散布，兩人無私交，批陳菁徽「惡質抹黑」將提告，民進黨高雄市黨部昨晚則對李男起底，並開除黨籍。

陳菁徽表示，一早看到高雄市府說要告自己，真的必須嚴肅地回三個字：「有夠暖」。同時也得跟所有高雄市府的公務員說聲辛苦了，周五晚上還要為了暖男市長跟倒垃圾嫌疑犯的不明關係大加班。這半年以來，高雄接二連三出現環境被嚴重破壞的案例，從美濃大峽谷、馬頭山廢棄物、柏油山，再到月世界垃圾山。這些畫面，傷透高雄人的心，也讓高雄市民強烈質疑，為什麼自己的家園會不斷的受到破壞，合理懷疑高雄市政府是否沒有積極作為。

陳菁徽指出，月世界垃圾山事件經檢調調查，確認首謀為民進黨籍里長李有財後，團隊進而發現李有財於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出爭取電話民調支持的數份文宣品。在該系列的文宣品上，除了李有財本人之外，就是時任民進黨籍高雄市長的陳其邁。陳其邁面帶微笑，手握拳頭，這樣的動作，在所有選舉文宣當中，合理解讀即是力挺。

陳菁徽指出，高雄市政府試圖解釋，此為李有財自行合成照片，並未經過陳其邁市長同意，次元切割陳其邁與李有財的關係。既然陳其邁市長從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，那為何四年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，然後竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？

陳菁徽再補充，從一般的選舉經驗下，看到參選人公布與其他政治人物的文宣時，都會自然理解為支持背書的關係，而非解讀成參選人是惡意、未經同意盜用照片合成。

陳菁徽強調，相關的文宣證據都公開存在於社群平台上，團隊也都有截圖留檔，因此對於高雄市政府與陳其邁市長的評論並非惡意捏造，而是本於民意代表監督政府，為民發聲的職權，針對公開資訊進行合理的監督評論。

陳菁徽也說，除了陳其邁之外，民進黨多位政治人物也與李有財交往甚深，包含賴瑞隆、邱志偉、許智傑，不論是共同參加活動，同台宣講，又或者設立聯合服務處，都再再凸顯李有財與民進黨的密切關聯。也因此民進黨高雄市黨部於昨天晚間緊急發出聲明，將處以開除黨籍之處分，也代表民進黨對於同黨同志做出如此破壞環境之事，深感羞愧，無地自容，必須開除黨籍止血。

陳菁徽質疑，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁市長出氣嗎？如果是陳其邁市長堅持要告，是不是要自掏訴訟費用？

陳菁徽最後呼籲，高雄市政府應專注處理垃圾濫倒問題與後續公務責任，而非解決提出質疑與問題的人，無端浪費司法資源，製造寒蟬效應，這才符合市民的期待。