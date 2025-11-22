搞出高雄月世界百噸垃圾山 幕後藏鏡人里長父子和司機等3人收押

高雄月世界地景遭非法濫倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，橋頭地檢署連3天搜索，拘提幕後主嫌岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等9名涉案人，調查發現李氏父子租鐵皮屋清收台南市家戶垃圾當棄置場所，再雇用司機至月世界傾倒垃圾，監控清運的蘇男先遭收押後，李男父子和施姓司機等3人昨深夜遭院方裁定收押。

民進黨籍的李有財因涉案遭押，高雄市黨部昨深夜發出聲明，火速開鍘，撤銷黨籍，予以最嚴厲的處分，

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德指揮高雄警方偵辦月世界有3處山谷遭濫倒百噸垃圾案，疑同為一集團所為調查發現當地只有一條路，檢警透過監視器掌握特定車輛，19日兵分多路執行，搜索台南勗瑞、貿毅，高雄侑鴻及岡山區某茶行，先拘提負責監控垃圾車的監控手蘇邦誠、複訊後依廢棄物清理法聲押獲准。

檢警於20日陸續拘提傳喚幕後藏鏡人碧紅里里長李有財、李子森父子以及環保業者、司機等8嫌到案。

檢警調查發現，李有財父子在高市岡山區經營侑鴻公司，並租用燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物場所，黃姓、鄭姓男子為台南市勗瑞、貿毅公司負責人，黃男指示司機林姓、沈姓和馮姓男子將勗瑞、貿毅清運的家戶垃圾載運至李男父子提供的鐵皮屋堆置向台南清運的家戶垃圾。

李子森再雇請蘇邦誠開賓士車監控司機施山正將鐵皮屋棄置場的垃圾載運至燕巢區、田寮區的山坡土地濫倒棄置，嚴重汙染山坡地環境。

檢方認定李氏父子及司機施山正等3人涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押，橋頭地院於昨天深夜11時30分裁定收押禁見獲准。