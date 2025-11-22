獨／高雄月世界百噸垃圾山 揭幕後影武者岡山里長環保公司黑歷史

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，幕後影武者是岡山區碧紅里長李有財父子，2人已遭檢方聲押；據了解，李男父子經營侑鴻環保科技公司租借廠房收台南業者清運的家戶垃圾，再雇請司機至月世界濫倒垃圾，不僅兩頭賺，根據環保局裁罰紀錄，侑鴻4年來有13次因違規堆置廢棄物並釀2場火警，僅遭輕罰67萬餘元，其中10萬餘元還「賴皮」未繳。

橋頭地檢署會同岡山警分局、刑大及保七組專案小組調查發現，李有財父子在高市岡山區岡燕路經營侑鴻公司，並租用燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物場所，黃姓、鄭姓男子為台南市勗瑞、貿毅公司負責人，黃男指示司機林姓、沈姓和馮姓男子將勗瑞、貿毅清運的家戶垃圾載運至李男父子提供的鐵皮屋堆置向台南清運的家戶垃圾。

李子森再雇請蘇姓和施姓男子將鐵皮屋的垃圾載運至燕巢區、田寮區月世界的山坡土地濫倒棄置，嚴重汙染山坡地環境；李男父子被檢方依涉違反廢棄物清理法及組織犯罪向橋頭地院聲請羈押。

根據高市環保局裁罰紀錄，侑鴻環保科技公司從2022年至2025年9月，多次因未依規定堆置大量生活垃圾、廢木材、鐵件、廢塑膠混合物於廠房，非法於岡山區台安段977地號土地設廢棄物轉運站等違法事項，遭裁罰6000元至4萬8000元不等罰款。

此外，去年1月9日及3月31日，侑鴻環保科技公司承租岡山區台安段同一廠房分別發生兩次莫名起火火警，現場堆放的廢棄物因此「順勢」幾乎被燒得精光，省了得耗費人力和錢財清運，但現場因導致空氣汙染，被環保局依違反空氣汙染防制法開罰各19萬5000元罰款。