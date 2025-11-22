快訊

川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄月世界百噸垃圾山 揭幕後影武者岡山里長環保公司黑歷史

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的賓士車和貨車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的賓士車和貨車。圖／讀者提供

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，幕後影武者是岡山區碧紅里長李有財父子，2人已遭檢方聲押；據了解，李男父子經營侑鴻環保科技公司租借廠房收台南業者清運的家戶垃圾，再雇請司機至月世界濫倒垃圾，不僅兩頭賺，根據環保局裁罰紀錄，侑鴻4年來有13次因違規堆置廢棄物並釀2場火警，僅遭輕罰67萬餘元，其中10萬餘元還「賴皮」未繳。

橋頭地檢署會同岡山警分局、刑大及保七組專案小組調查發現，李有財父子在高市岡山區岡燕路經營侑鴻公司，並租用燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物場所，黃姓、鄭姓男子為台南市勗瑞、貿毅公司負責人，黃男指示司機林姓、沈姓和馮姓男子將勗瑞、貿毅清運的家戶垃圾載運至李男父子提供的鐵皮屋堆置向台南清運的家戶垃圾。

李子森再雇請蘇姓和施姓男子將鐵皮屋的垃圾載運至燕巢區、田寮區月世界的山坡土地濫倒棄置，嚴重汙染山坡地環境；李男父子被檢方依涉違反廢棄物清理法及組織犯罪向橋頭地院聲請羈押。

根據高市環保局裁罰紀錄，侑鴻環保科技公司從2022年至2025年9月，多次因未依規定堆置大量生活垃圾、廢木材、鐵件、廢塑膠混合物於廠房，非法於岡山區台安段977地號土地設廢棄物轉運站等違法事項，遭裁罰6000元至4萬8000元不等罰款。

此外，去年1月9日及3月31日，侑鴻環保科技公司承租岡山區台安段同一廠房分別發生兩次莫名起火火警，現場堆放的廢棄物因此「順勢」幾乎被燒得精光，省了得耗費人力和錢財清運，但現場因導致空氣汙染，被環保局依違反空氣汙染防制法開罰各19萬5000元罰款。

侑鴻環保科技公司4年來有多達13項連續違規紀錄，但僅被輕罰67萬餘萬元，5次罰款遭強制執行才繳款，另有10萬餘元還尚未繳清。

橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的垃圾車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的垃圾車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子租用燕巢區鐵皮屋先堆置收運台南市家戶的垃圾，後將垃圾傾倒在月世界。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子租用燕巢區鐵皮屋先堆置收運台南市家戶的垃圾，後將垃圾傾倒在月世界。圖／讀者提供
侑鴻環保科技公司承租岡山區台安段同一廠房今年1月9日半夜莫名起火，現場堆放的廢棄物因幾乎被燒得精光，消防員在現場搶救。圖／讀者提供
侑鴻環保科技公司承租岡山區台安段同一廠房今年1月9日半夜莫名起火，現場堆放的廢棄物因幾乎被燒得精光，消防員在現場搶救。圖／讀者提供

月世界 垃圾山

延伸閱讀

高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍

月世界垃圾山延燒 藍委爆陳其邁力挺環境殺手 高市府控抹黑提告

月世界遭棄置垃圾…陳菁徽指陳其邁曾挺涉案里長 高市府斥抹黑

高雄月世界遭棄置百噸垃圾成「垃圾山」 岡山區里長父子等3人遭聲押

相關新聞

搞出高雄月世界百噸垃圾山 幕後藏鏡人里長父子和司機等3人收押

高雄月世界地景遭非法濫倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，橋頭地檢署連3天搜索，拘提幕後主嫌岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等9...

酸高市府嗆告「有夠暖」 陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

高雄月世界本為當地奇特景觀，最近被爆淪廢棄物場、垃圾山。國民黨立委陳菁徽日前指高雄市長陳其邁與涉案里長李有財交情甚篤，遭...

月世界垃圾山主謀是民進黨籍里長 羅智強：誰給的膽子？

高雄燕巢月世界遭人爆料出現上百公噸垃圾山，讓高雄市長陳其邁又再次震怒。檢調追查發現，高雄岡山區民進黨籍里長李有財等人指使...

陳菁徽批與「月世界」垃圾山主嫌交好 陳其邁火大提告

高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，引爆政治攻防。立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合...

獨／高雄月世界百噸垃圾山 揭幕後影武者岡山里長環保公司黑歷史

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，幕後影武者是岡山區碧紅里長李有財父子，2人已遭檢方聲押；據了解，李男父子經營侑鴻環保科...

高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍

高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。