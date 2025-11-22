快訊

高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺／高雄即時報導
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的垃圾車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的垃圾車。圖／讀者提供

高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市議員遭國民黨開除黨籍，後投靠民進黨；2022年參加民進黨市議員初選失利，因涉濫倒垃圾遭檢方聲押，民進黨高市黨部昨深夜發聲明，祭出最嚴厲處分予以開除黨籍。

民主進步黨高雄市黨部昨深夜10時9分發出聲明，指針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，市黨部已完成初步查證。

市黨部指出，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。李男於2022年參民進黨黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。

市黨部強調，因李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

李有財是碧紅里連任4連霸里長，長期耕耘16年，基層實力雄厚，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，當年以6千多票落敗，後投靠民進黨曾在2022年參選民進黨市議員初選，但失利。

擁有環境工程碩士學歷的李有財除當里長外，也插手環保清運事業，因身段柔軟，個性海派，藍綠通吃，和黑白兩道關係好，在岡山當地成立茶行和金香鋪時，市區茶行道上兄弟送花籃祝賀，綠委和地方民代同賀，沒想到私下卻是在觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手。

橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的賓士車和貨車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的賓士車和貨車。圖／讀者提供
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財。圖／取自臉書
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財。圖／取自臉書
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子租用燕巢區鐵皮屋供台南環保業者先堆置收運台南市家戶的垃圾，後將垃圾傾倒在月世界。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子租用燕巢區鐵皮屋供台南環保業者先堆置收運台南市家戶的垃圾，後將垃圾傾倒在月世界。圖／讀者提供

月世界 垃圾山

