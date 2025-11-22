快訊

高雄月世界垃圾山 岡山3人聲押

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的貨車和賓士車。圖／讀者提供
橋頭地檢署查扣涉嫌在高雄月世界濫倒垃圾的碧紅里里長李有財、李子森父子的貨車和賓士車。圖／讀者提供

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，堆成4、5層樓高垃圾山，橋頭地檢署19、20日發動搜索，陸續拘提傳喚9名涉案人，其中岡山區碧紅里長李有財、李子森父子被查出租鐵皮屋清收台南市家戶垃圾，再僱司機至月世界傾倒，負責監控的蘇姓男子已被羈押，李姓父子和施姓司機3人遭檢方聲押。

林業保育署巡山員11月6日在高雄燕巢月世界周邊發現大量垃圾，環保局17日清除逾10公噸並查出部分來自台南家戶。橋檢掌握特定車輛後，19日搜索台南勗瑞、貿毅及高雄侑鴻、岡山區某茶行，拘提蘇男依廢棄物清理法聲押獲准。當晚田寮又被發現數百公噸垃圾，疑同一集團所為，20日再陸續拘提岡山區里長李有財、李子森父子等8人到案。

檢警調查，李有財父子在岡山區經營侑鴻公司，租用燕巢區某處鐵皮屋作為廢棄物暫置場所，黃姓、鄭姓男子為台南市勗瑞、貿毅公司負責人，黃男涉嫌指示林姓、沈姓和馮姓3名司機將勗瑞、貿毅清運的家戶垃圾先載至李家父子提供的鐵皮屋堆置，之後李子森再僱蘇姓和施姓男子載至燕巢、田寮坡地濫倒，汙染環境。

月世界 垃圾山

延伸閱讀

月世界垃圾山延燒 藍委爆陳其邁力挺環境殺手 高市府控抹黑提告

月世界遭棄置垃圾…陳菁徽指陳其邁曾挺涉案里長 高市府斥抹黑

高雄月世界遭棄置百噸垃圾成「垃圾山」 岡山區里長父子等3人遭聲押

台中潭子鐵皮屋中午突發火警 瞬間被烈焰和濃煙吞沒

相關新聞

搞出高雄月世界百噸垃圾山 幕後藏鏡人里長父子和司機等3人收押

高雄月世界地景遭非法濫倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，橋頭地檢署連3天搜索，拘提幕後主嫌岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等9...

酸高市府嗆告「有夠暖」 陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

高雄月世界本為當地奇特景觀，最近被爆淪廢棄物場、垃圾山。國民黨立委陳菁徽日前指高雄市長陳其邁與涉案里長李有財交情甚篤，遭...

月世界垃圾山主謀是民進黨籍里長 羅智強：誰給的膽子？

高雄燕巢月世界遭人爆料出現上百公噸垃圾山，讓高雄市長陳其邁又再次震怒。檢調追查發現，高雄岡山區民進黨籍里長李有財等人指使...

陳菁徽批與「月世界」垃圾山主嫌交好 陳其邁火大提告

高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，引爆政治攻防。立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合...

獨／高雄月世界百噸垃圾山 揭幕後影武者岡山里長環保公司黑歷史

高雄月世界遭非法濫倒數百公噸垃圾，幕後影武者是岡山區碧紅里長李有財父子，2人已遭檢方聲押；據了解，李男父子經營侑鴻環保科...

高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍

高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...

