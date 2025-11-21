月世界遭棄置垃圾…陳菁徽指陳其邁曾挺涉案里長 高市府斥抹黑

快訊

中央社／ 高雄21日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照

高雄月世界遭棄置大量垃圾，國民黨立委陳菁徽貼文表示，陳其邁過去曾力挺涉案的岡山區碧紅里長李有財。高市府表示，陳其邁與李有財無往來，譴責惡質抹黑將提告。

月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報，經橋檢偵辦，日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，近日分別再聲押岡山區碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人。

陳菁徽今天在臉書（Facebook）貼出一張李有財過去參選市議員的宣傳照，上面有李有財與陳其邁半身照，及民進黨黨徽。

陳菁徽表示，這次傾倒垃圾的幕後首腦李有財是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人，「合照的場所不只有陳其邁，在其他民進黨委員、政治人物的場合上，這位傾倒垃圾的環境殺手，都共襄盛舉綠營活動，與綠營政治人物和樂融融。」

高雄市政府今天晚間透過文字訊息表示，嚴厲譴責陳菁徽惡意栽贓的抹黑，此案目前由檢調偵辦中，經查證陳菁徽所貼相片是李有財2021年於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意，陳其邁與李有財也沒有往來。

陳其邁強調，無論違法傾倒垃圾的業者是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳其邁為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為的惡劣言論，已嚴重損害名譽，將依法提告以守護清譽。

高市府說明，經瞭解，李有財本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。

民進黨高雄市黨部透過聲明表示，經初步查證，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨。李有財2022年參與民進黨內岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉以無黨籍身分參選里長。

民進黨高雄市黨部指出，李有財涉案內容已嚴重違反黨內紀律與價值，將依規定予以開除黨籍處分。

