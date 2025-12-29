快訊

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

賴總統受訪指在野擁抱習近平 黃國昌批「造謠成癮」限24小時道歉否則提告

中國社媒流傳質疑沖繩主權影片 日本政府反駁

中央社／ 東京29日綜合外電報導

中國社群媒體近日相繼出現有日本人的影片被擅自加工，影片被上「琉球是中國領土」等字幕的案例。日本政府發言人木原稔近日回應，「沖繩是我國領土，毫無疑問」。

⭐2025總回顧

日本電視台（Nippon TV）報導，像是有一名日本女性在街上散步的影片，出現簡體中文的字幕「我是琉球女孩，如果我去中國生活，你們會帶我吃什麼樣的美味食物」。

同一名女性的另一支影片也出現寫有簡體中文的字幕「我來自中國琉球，我不是日本人…我想去中國生活」。

不過，日本電視台採訪這名女性後得知，當事人是出生於日本埼玉縣的日本人，且不知道自己的影片被轉發到中國的社群媒體。

她表示，「我出生於埼玉，（與字幕內容）完全不一樣…我也不懂中文，不知道字幕寫什麼，相當可怕，且對此感到不安」。

而她原本上傳的影片，並未出現任何字幕，換言之，她的影片被不明人士「竄改」。

日本電視台發現，發布上述影片的是一個抖音帳號，而這個抖音帳號自稱是「琉球的小學老師」、IP位置在「日本」，並被超過7萬個用戶追蹤。而這個帳號上傳的影片逾100支，大多為日本女性的影片。

另外，日本偶像Kishi Miyu（岸みゆ）的影片也被竄改，影片出現寫有簡體中文「琉球加油，盼琉球早日回歸」的字幕。

而這名偶像的事務所就此回應，「她完全沒有發表如同字幕般的言論，影片被這樣使用，感到相當驚訝」。

關於最近類似案例頻頻出現，內閣官房長官木原稔本月26日上午在記者會表示，「我認為沒有必要評論中國媒體的報導。因為，沖繩是我國領土，這點毫無疑問」。

他也說，「關於我國的政策與立場，若被歪曲且與事實不符的主張，日本政府將明確地反駁與傳達立場，未來這項方針也不會改變」。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

新基金募集鬧熱滾滾 涵蓋美科技股、澳債等主題

明年7月起 日本出境稅漲3倍增至19美元

2旅客關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

影／屏東琉球觀光人潮倍增 警快打演練遊客直呼「以為是真的」

相關新聞

共軍對台演習 日媒：意圖牽制日相高市早苗「台灣有事」發言

中共解放軍東部戰區今晨宣布，將在台灣周邊進行軍事演習。對於演習目的，東部戰區表示，這是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警...

【重磅快評】日本剪不斷的大貓熊依戀

日本首相高市早苗一席「台灣有事」談話意外引發中日關係緊張，甚至一向被視為中日友好的大貓熊也遭波及，日方社會轉而視大貓熊為...

日祭兩招 對抗陸「經濟脅迫」

面對中國大陸的經濟施壓與產業競爭壓力日增，日媒報導，日本對外計劃結合跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）夥伴，對抗「經...

中社群瘋傳「琉球女想回歸中國」視頻 日團成員出聲了

中日交惡引發諸多效應，最新現象是中國社群接連出現一些帖子，顯示有「琉球女孩」否認是日本人，希望回歸中國的影片。對此，日本...

釣魚島周邊海域出現辱日貨船？ 日方：未確認存在

全球船舶追蹤情報網站顯示，26日發現一艘英文名為「去死吧日本」（Fxck Japan）貨船，在釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。