【重磅快評】日本剪不斷的大貓熊依戀

日本首相高市早苗一席「台灣有事」談話意外引發中日關係緊張，甚至一向被視為中日友好的大貓熊也遭波及，日方社會轉而視大貓熊為中方情緒勒索，決定下月底前將日本境內最後一對大貓熊曉曉、蕾蕾送回中國。東京都政府做這出這項決定才幾天，立刻見識到大貓熊在日人心中的分量太超乎想像。

東京都政府決定辦(再看一眼)的送別活動，讓大貓熊迷到上野動物園看曉曉、蕾蕾一眼，大貓熊迷在上野動物園得排上三、四小時的隊，才能走到大貓熊欄舍外，約只能看大貓熊一分鐘。都政府估算每天約有近五千大貓熊迷排隊，到一月底約有二十萬人可以再看大貓熊一眼。活動才幾天，東京都政府發現人們對大貓熊的愛憐遠超過想像。

曉曉、蕾蕾，是一九七二中日邦交正常化後，日本首次獲贈第一對大貓熊康康、蘭蘭以來，現有最後一對大貓熊，曉曉、蕾蕾送返中國後，日本將處於零貓熊狀態。這幾天上野動物園擁擠的想再看大貓熊一眼的人潮，喚醒做出送大貓熊回中國決定的東京都政府官員，如果說大貓熊對日本人是情勒，那也是日本人自願的。

許多老日本回憶起一九七二年冬天康康、蘭蘭初抵達東京的情形，日方簡直是以歡迎國家元首到訪日本的軍禮相迎。當時大貓熊專機飛抵日本，自衛隊出動戰鬥機編隊護航，飛機著陸後警車開道送到上野動物園。康康、蘭蘭與動物園遊客見面後，立刻創下上野的遊客紀錄，周邊商品熱銷也是空前，為日本帶來空前的經濟效益，也持續提升日本人對中國的關注度與好感。

大貓熊送回中國經濟的影響也讓東京當局嚇到。消息披露後，中國飛日本已有四十六條航線、近兩千航班取消。自一九七二日本首次見到大熊貓，經濟利益大到難以想像，同樣的，送大貓熊返中的影響也必然巨大，東京都正在思考降低大貓熊返中的負面效益。