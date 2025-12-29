因應中國漁船活動 日本擴大支援南美海域監控

「日經亞洲」今天報導，日本計劃加強對南美國家的援助，以因應中國船隊在其海域非法捕魚的問題。日方將提供監偵無人機及相關設備，協助其強化海上巡邏能力。

厄瓜多、秘魯、阿根廷與烏拉圭將透過聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs andCrime）接收這項援助。

日本外務省已為此計畫編列3億日圓（約190萬美元），內容包括充氣巡邏艇，以及可分析無人機影像、用以辨識船舶註冊資訊、船員人數與航行路線的設備。

中國漁船船隊活躍於厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）周邊海域，這些船隊疑似關閉GPS定位系統後，沿著秘魯外海向南航行。在大西洋一側，也已確認中國船隊出現在阿根廷與烏拉圭周邊海域。

這些中國船隊被懷疑涉及非法、未通報及未受規範的捕魚行為，並可能進行如海床測繪等情報蒐集活動。南美沿岸國家對此類行動的戒心日益加深。

當漁船船隊關閉GPS追蹤系統時，便難以掌握其航行路徑與實際船隻數量。要採取執法行動，必須具備較強的海巡能力，但許多南美國家普遍不足。

中國漁船也在日本海的大和堆海域非法作業，而日本漁船在日本東北太平洋沿岸亦曾發生相關事件。日本政府希望支援面臨類似問題的國家。

外界也對南美非法捕魚船隻上可能涉及的人權侵害問題表示關切。據稱，船上勞工在缺乏溫控設備的環境下長時間工作，條件極為惡劣。

外務省指出，這些勞工多來自東南亞。加強對南美非法捕魚船隊的執法，可能有助於保護這些勞工，並為日本深化與東南亞國家的關係提供機會。