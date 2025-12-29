日祭兩招 對抗陸「經濟脅迫」

面對中國大陸的經濟施壓與產業競爭壓力日增，日媒報導，日本對外計劃結合跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）夥伴，對抗「經濟脅迫」行為，對內則將加強審查外國企業投資攸關國安的日本企業，讓情報單位加入審查，以免日企技術與機密外流。

共同社報導，日本希望能夠主導跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國的對話，評估建立新的對話架構，目標是強化志同道合國家之間的協調，鼓勵成員國之間共享訊息，並支持與強化供應鏈的相關討論，以因應限制關鍵礦產出口和提高關稅等「經濟脅迫」行為。

CPTPP成員國11月在澳洲舉行的部長級會議表示，反對任何試圖利用經濟脆弱性和依賴性的經濟脅迫行為，因為此舉將破壞自由貿易和區域成長，並計劃展開實務討論。

中國大陸2021年申請加入CPTPP，近來限制稀土出口、限制日本進口等日益強硬作為，已引發日本和其他成員國的憂慮。歐盟也擔憂這類措施可能阻礙自由貿易。

歐盟之前已同意與日本成立競爭力聯盟（Competitiveness Alliance），以共同加強經濟安全，同時表示願意與CPTPP成員國合作，維護自由貿易以促進經濟成長。

然而，CPTPP的東南亞成員國可能希望避免與中國大陸發生衝突，也使外界質疑這項新架構能否提供有效而可行的反制措施。

另一方面，讀賣新聞報導，日本計劃2026年成立相當於美國外國投資委員會（CFIUS）的新機構，負責審查外國企業或投資人要投資被認為有高度國安風險的日本企業交易。

美國CFIUS是跨部會機構，由財長來擔任主席，審查外國企業想取得美國企業的交易，若是認為交易有國安風險，能建議總統予以封殺。

目前日本對外國企業投資國內企業的規範，法源為《外匯及外國貿易法》（FEFTA），若外國企業要取得上市日企1%以上股權、或要取得指定產業的未上市公司1股以上，都須向政府提交投資計畫接受審查，審查由財務省和經濟產業省進行，情報單位的參與程度並不明朗。

因此「日本CFIUS」可能會有財務省、經產省及國家安全保障局（NSS）的官員參與，政府也計劃擴增財務省負責審查外企投資計畫的人員一倍。