日本新版網路安全戰略授權「主動反擊」 陸外交部：嚴重關切

中央社／ 台北26日電
日中關係緊張下，日本內閣會議23日敲定未來5年的「網路安全戰略」，授權警察和自衛隊在遭受網路攻擊時可以主動反擊。圖／AI生成
日中關係緊張下，日本內閣會議23日敲定未來5年的「網路安全戰略」，授權警察和自衛隊在遭受網路攻擊時可以主動反擊。中國外交部今天對此表示「嚴重關切」，指日方名為「主動防禦」，實則為「主動進攻」鬆綁。

據央視新聞，中國外交部下午舉行例行記者會，有記者提問，據報導，日本內閣日前通過新版「網路安全戰略」，授權警察和自衛隊在遭受網路攻擊時主動採取反擊措施。此前，日本還於今年5月通過「主動網路防禦法案」，明定日本政府可提前入侵或摧毀攻擊者網路設備，中方對此有何評論？

中國外交部發言人林劍表示，日本內閣明確授權所謂「網路主動反擊」舉措，這是日本從網路防禦轉向網路進攻的重大政策轉向，也是日本作為二戰戰敗國，企圖突破戰後國際秩序的又一例證。中方對此表示「嚴重關切」。

林劍聲稱，近年日本大幅擴建網軍，新推出的網路法案和戰略名為「主動防禦」，實則為「主動進攻」鬆綁。日本在歷史上曾多次以「遭到攻擊」為由，悍然發動對別國的侵略。日方必須要向國際社會說清楚，此舉是否意味著日本企圖再度突破國際法、國內法的約束，要把這套「歪理」搬到網路空間，以防禦為名實施先發制人的網路入侵？

林劍最後說，中方堅決反對「日本在網路領域的危險舉動」，強烈敦促日本以實際行動恪守「和平憲法」，遵守現有國際規則和秩序。「如日方任何的不當舉措損及中方的主權、安全與發展利益，必將遭到中方的嚴正回應。」

日本共同社報導，日本政府23日在內閣會議上敲定了未來5年的新「網路安全戰略」。其中把以國家為背景的網路攻擊定位為安全保障方面的嚴重威脅，寫入「從平時就讓攻擊方持續付出代價，能動性地防禦和遏制網路威脅」。提出以預先採取措施防止蒙受損失的「能動性網路防禦」為首，結合多種手段進行應對。

新戰略寫入構建警察與自衛隊共同實施無害化措施的體系。7月成立的國家網路統括室（NCO）將彙總網路相關資訊，從根本上提升分析能力。NCO將與國家安全保障局合作，承擔綜合協調角色，力爭強化能力並完善系統。

