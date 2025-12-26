快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

苦到自家人？北京當局阻陸客赴日旅遊 在日大陸觀光業者陷困境

中央社／ 台北26日電
日媒報導，隨著中國政府呼籲民眾謹慎赴日旅遊，在日本以中國遊客為對象展開一條龍業務的中國旅遊相關業者陷入了困境。 示意圖／路透社
日媒報導，隨著中國政府呼籲民眾謹慎赴日旅遊，在日本以中國遊客為對象展開一條龍業務的中國旅遊相關業者陷入了困境。 示意圖／路透社

日媒報導，隨著中國政府呼籲民眾謹慎赴日旅遊，在日本以中國遊客為對象展開一條龍業務的中國旅遊相關業者陷入了困境。

日經中文網25日的報導表示，中國政府11月14日呼籲國民謹慎前往日本，此舉被視為針對日本首相高市早苗同月7日關於「台灣有事」的國會答詢所進行的反制，中國認為這一發言屬於干涉內政。

報導說，中國遊客在訪日外國遊客中所占比例最大，在日本由中國人所經營企業為中國遊客安排包括住宿、交通、娛樂和餐飲在內的「一條龍產業」持續增長。這些交易提供中文服務，大部分透過中國的線上支付進行。

雖然沒有關於一條龍產業規模的官方數據，但有中國行銷分析師根據中國人在日平均消費額以及這次衝突所導致的日本潛在旅遊損失額數據得出結論稱，即使年均超過1兆日圓也「不足為奇」。

不過，報導表示，由於中日對立長期化，相關服務相繼出現大量取消現象，「龍」呈現縮小態勢。

報導引述經營3家民宿的中國女性業者說，「我在東京的民宿在11月14日之前每天都客滿，但是12月的預訂幾乎全部被取消，而且（中國）遊客都不願意支付取消費用」、「但我不能說『日本很安全，請來吧』，也不好批評中國政府」。

據報導，這名業者是為數眾多為中國遊客提供服務的在日中國商家之一，包括小規模旅行社、司機、導遊、中餐館甚至和服租賃服務等，這類商家廣泛存在於日本。這是日本旅遊產業中幾乎未能掌握實際情況的領域，商家主要利用中國的服務進行線上營運，有些甚至缺少必要的日本許可。

高市早苗 台灣有事 觀光 中日 旅遊 陸客 日本 北京

