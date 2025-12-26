快訊

中國限縮陸客赴日旅遊 京都市內飯店出現「前所未有」降價

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名遊客7月18日在日本京都伏見稻荷大社拍照留念。路透
一名遊客7月18日在日本京都伏見稻荷大社拍照留念。路透

在中國大陸與日本關係持續緊張之際，日本媒體近日引述消息人士指出，中國政府已指示國內旅行社，將赴日旅客人數削減至原本的六成。日本電視台新聞節目《news zero》實地走訪京都多家中國觀光客常入住的飯店後，也發現當地已出現明顯變化。

《news zero》採訪團隊於25日晚間前往京都，入夜後街道依舊熱鬧，料亭林立的街道上仍可見不少外國觀光客身影。不過，對於在這條街上開店的業者而言，情況似乎已出現變化。一名餐飲店店長受訪時表示，近三、四個月來，「那種大規模的中國團體觀光客，感覺已經不太常見了」。

去年京都的外國住宿旅客中，陸客人數居冠，但市內飯店如今已出現變化。一名飯店工作人員表示，目前每晚約為8000至9000日圓，去年則約為1萬2000至1萬4000日圓，並坦言：「房價降了不少，變得相當便宜。」

這家飯店過去約有三成房客來自中國，如今卻已不到一成，空房情況相當明顯。工作人員表示，自11月中旬起陸續接到許多陸客來電取消訂房，理由多半是國內社會情勢。為了吸引更多客源，特別是爭取日本國內旅客，只能選擇調降房價。

這位飯店工作人員也坦言，其實仍希望能把房價調高一些。他說：「理想的情況是，隨著每年入境旅客逐年增加，房價也能相應調升。如今卻不得不大幅降價，而且是過去前所未有的降幅，老實說，這樣的結果讓人感到非常不甘心。」

不少其他飯店業者也表達困惑，有業者表示：「價格競爭日益白熱化，處於不得不降價因應的窘境。」也有業者指出：「房價甚至被迫降到了3000日圓出頭」。還有業者感嘆：「去年這段期間幾乎是滿房狀態，現在卻仍有空房，在價格與整體營收上都遭受巨大衝擊。」

隨著飯店轉向國內市場，房價下跌反而讓日本本地旅客感到驚喜。一名來自福岡的遊客表示，兩人入住四天三夜僅花費2萬6000日圓，「真的嚇了一跳，原本以為那是單晚價格，沒想到竟然是三晚的總價」。另一名來自愛知的旅客則說，過去一直覺得京都消費偏高，但實際搜尋後才發現，目前房價相當親民。

報導指出，明年2月即將迎來中國農曆春節，但對於近期接連遭遇陸客取消訂房的飯店業者而言，前景仍不樂觀。工作人員表示：「尤其是冬季，本來就是春節等中國旅客大量來訪的時期，照理說應該是人潮湧現的時候。現在只希望不分國籍，都能有人前來入住，也只能期盼接下來能有更多客人上門。」

