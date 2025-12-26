快訊

日媒：大陸要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸旅行社據報已被官方要求減少赴日遊客數量；圖為京都通往清水寺的街道擠滿遊客。（路透）
大陸旅行社據報已被官方要求減少赴日遊客數量；圖為京都通往清水寺的街道擠滿遊客。（路透）

日本首相高市早苗11月初的涉台言論引發與大陸之間強烈的外交風波至今仍未平息，日媒披露，大陸有關部門已要求境內旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的6成。

⭐2025總回顧

共同社援引對業內人士等的採訪指出，大陸有關部門要求國內旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的6成。先前大陸政府曾提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數，或意在打擊日本旅遊業。

此外，報導引述大陸旅遊業相關人士透露，在高市國會答辯後的11月下半月，有關部門向大型旅行社下達指示，要求將赴日簽證申請數量削減至以往的6成，舉出理由是日本治安惡化。原本被認為會執行至12月，但據稱進入12月後，旅行社被要求將該措施延續至明年3月。

港媒星島日報26日也援引日本電視台（NTV）等多家傳媒的報導，披露大陸文化和旅遊部近日約談多家境內主要旅行社負責人，下達口頭指令，要求將赴日團體旅遊的人數規模，削減至原先水平的約6成，並叮囑業界不得對外張揚。大陸的指示暫時僅針對團體旅遊，個人遊（FIT）則不受影響。

不過對於日媒披露的消息，大陸文旅部官網並未有相關公告。

日本國家旅遊局的估算數據顯示，1至11月訪日外國人達到3906.56萬人次，全年突破4,000萬人次已成定局。按國家或地區分，中國大陸最多，約為876萬人；台灣位列第3，約為617萬人次。大陸與日本關係惡化對訪日遊客動向的影響正在顯現。共同社報導，日本部分地方政府將熱切的目光投向了來自台灣的遊客。

高市早苗 台灣有事

