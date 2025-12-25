快訊

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：因應高市「台灣有事」答辯 陸官方指示赴日遊客砍至6成

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名身穿和服的外國遊客站在日本東京淺草一處外幣兌換店旁，攝於2024年4月25日。路透
一名身穿和服的外國遊客站在日本東京淺草一處外幣兌換店旁，攝於2024年4月25日。路透

日本NTV電視台25日獨家報導，在中國大陸與日本關係持續緊張之際，最新消息顯示，中國政府指示國內旅行社，將赴日旅客人數削減至原本的6成。

⭐2025總回顧

多位相關人士透露，中國文化和旅遊部因應日本首相高市早苗11月初於國會就「台灣有事」進行答辯一事，召集多家大型旅行社負責人，指示將赴日旅客人數降至往常的6成。此外，政府亦提醒相關人士，不得對外透露這項指示。

報導指出，中國政府此前僅止於呼籲國民「自律」，要求重新檢視赴日行程，但如今顯示官方已下達具體指示，減少赴日旅客人數。據了解，各家旅行社在接獲指示後，目前已停止受理團體旅遊等相關業務。

日本政府相關人士指出：「雖然還需觀察更多數據才能判斷具體影響，但這很可能是意在加大對日本施壓。」

高市早苗 台灣有事 旅遊

延伸閱讀

陸客減少效應浮現！日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

高市早苗接見小室哲哉等藝術創作者！網見照笑翻：魔王大人出現

接見日本眾議員鈴木馨祐訪問團 顧立雄盼深化台日國防合作

對中關係緊張之際來訪 日本議員：不願「台灣有事」致力區域穩定

相關新聞

陸客減少效應浮現！日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

中日外交摩擦對訪日陸客動向影響浮現。日媒報導，日本部分的地方政府，將熱切的目光投向來自台灣的遊客。其中，台灣旅行社著眼於...

日媒：因應高市「台灣有事」答辯 陸官方指示赴日遊客砍至6成

日本NTV電視台25日獨家報導，在中國大陸與日本關係持續緊張之際，最新消息顯示，中國政府指示國內旅行社，將赴日旅客人數削...

高市早苗爭取3月訪美 搶在川普訪中前

日本首相高市早苗廿三日在首相官邸接受日媒專訪，被問及近期日中關係緊張，高市重申「日本對於各種對話持開放態度」。她也表明有意盡早訪美。

日相高市重申對中立場 盼儘早訪美與川普會面

日本首相高市早苗昨天在首相官邸接受日媒專訪期間，被問及近期降溫的日中關係時重申，「日本對於各種對話持開放態度」。同時，她...

高市早苗發言內幕揭密！日國會答辯劇本洩露

從中國駐大阪總領事薛劍的戰狼式「斬首說」、呼籲中國國民不要赴日旅遊，再到中國兩度使用雷達照射日本戰機，中國多次嚴正要求日本撤回高市早苗的「台灣有事／存立危機事態」發言，立場越發強硬，倒也未見更進一步的局勢升級。反過來問，難道日本撤回「台灣有事／存立危機事態」發言，中國對日態度就會降溫嗎？答案恐怕未必。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。