日媒：因應高市「台灣有事」答辯 陸官方指示赴日遊客砍至6成
日本NTV電視台25日獨家報導，在中國大陸與日本關係持續緊張之際，最新消息顯示，中國政府指示國內旅行社，將赴日旅客人數削減至原本的6成。
多位相關人士透露，中國文化和旅遊部因應日本首相高市早苗11月初於國會就「台灣有事」進行答辯一事，召集多家大型旅行社負責人，指示將赴日旅客人數降至往常的6成。此外，政府亦提醒相關人士，不得對外透露這項指示。
報導指出，中國政府此前僅止於呼籲國民「自律」，要求重新檢視赴日行程，但如今顯示官方已下達具體指示，減少赴日旅客人數。據了解，各家旅行社在接獲指示後，目前已停止受理團體旅遊等相關業務。
日本政府相關人士指出：「雖然還需觀察更多數據才能判斷具體影響，但這很可能是意在加大對日本施壓。」
