高市早苗爭取3月訪美 搶在川普訪中前

日本首相高市早苗廿三日在首相官邸接受日媒專訪，被問及近期日中關係緊張，高市重申「日本對於各種對話持開放態度」。她也表明有意盡早訪美。

共同社報導，日本政府相關人士廿四日透露，日方已就首相高市早苗明年三月下半月首次訪美會見川普總統的日程，詢問美方意向。

報導說，川普計畫明年四月訪問中國，與中國國家主席習近平會面，日本希望在川普訪中前再度確認日美同盟。高市訪美目的是與美方協調對中政策。

日本政府最初提議明年一月例行國會開幕前訪美，但協調未果。日方認為，若二○二六年度預算案通過有眉目，可利用三月國會會期空檔訪美。日程需與美方協調，也可能推遲到四月以後。

對於本月六日中國軍機對日本航空自衛隊飛機照射雷達一事，川普未公開表態。日方對川普態度感到不安，希望在美中會談前闡明日方意圖，爭取理解。安保領域外，日本希望在經濟安全領域加強與美國合作，包括強化稀土供應鏈等，川普則可能要求日方落實五千五百億美元對美投資承諾。

「日本經濟新聞」專訪高市時問及，有人認為高市「台灣有事」發言使日本與中國的關係變得困難，「這是否影響日本與其他國家的合作？與中國對話的情況如何？」

高市表示，「日本全面推動與中國的戰略互惠關係，建構建設性且穩定的關係這一方針，是我就任首相以來既有立場，我認為在日中領袖會談也達成這項共識」。她說，日中間因為有各式各樣懸而未解的議題，「現在各層面的對話還在繼續，溝通還在繼續」。

她表示「將從國家利益角度妥善因應。日方正與四方安全對話（Quad）、東南亞、歐洲密切合作」。

高市接受「讀賣新聞」訪問時，被問到日本是否可能採用核動力潛艦強化國防，高市表示將「評估提升嚇阻力與因應能力所須的對策，不排除任何選項」。