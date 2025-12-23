聽新聞
0:00 / 0:00
明年1月中日航班 已逾2千班取消
明年一月中國大陸飛往日本的航班已取消逾兩千班，其中達四十六條中日航線未來兩周更將呈現零航班狀態。
大陸「澎湃新聞」報導，根據航班資訊系統航班管家最新統計，自十二月廿三日至明年一月五日這兩周內，有四十六條中日航線班機全取消，而這些航線涉及中日兩國共卅八座機場。明年一月大陸往返日本的班機取消量已達二一九五班次，整體取消率達百分之四十點四。
上述四十六條航線覆蓋上海等廿六座大陸城市。仍有運作的中日航線集中在東京等日本城市，其他像新潟等地航線已全取消。
仍正常營運的包括中國國際航空：北京—東京成田、北京—大阪關西、上海浦東—福岡等航線；中國東方航空：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線。吉祥航空：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線；春秋航空：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言