明年1月中日航班 已逾2千班取消

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
明年1月中國大陸飛往日本的航班已取消超過2,000班，46條中日航線未來兩周將「零航班」。圖為上海虹橋機場。歐新社
明年一月中國大陸飛往日本的航班已取消逾兩千班，其中達四十六條中日航線未來兩周更將呈現零航班狀態。

大陸「澎湃新聞」報導，根據航班資訊系統航班管家最新統計，自十二月廿三日至明年一月五日這兩周內，有四十六條中日航線班機全取消，而這些航線涉及中日兩國共卅八座機場。明年一月大陸往返日本的班機取消量已達二一九五班次，整體取消率達百分之四十點四。

上述四十六條航線覆蓋上海等廿六座大陸城市。仍有運作的中日航線集中在‌東京等日本城市，其他像新潟等地航線已全取消。

仍正常營運的包括中國國際航空‌：北京—東京成田、北京—大阪關西、上海浦東—福岡等航線；中國東方航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線。吉祥航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線；春秋航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線。

高市早苗 台灣有事

