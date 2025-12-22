關係持續緊張...46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2,000班

中日關係迄今毫無緩和跡象，明年1月中國大陸飛往日本的航班已取消超過2,000班，其中46條中日航線未來兩周更將呈現「零航班」狀態。

澎湃新聞報導，航班資訊系統「航班管家」最新統計顯示，2026年1月中國大陸往返日本航班取消量已達2,195班次，整體取消率40.4%。其中46條中日航線在下來兩周內計劃航班全部取消，取消率100%，涉及中日雙方共38座機場。

根據「航班管家」航線清單，這46條航線覆蓋上海、杭州、成都、重慶、廣州、瀋陽、哈爾濱、海口、石家莊、福州、運城、臨沂、煙台等26座中國大陸城市，以及大阪、名古屋、札幌、鹿兒島、長崎、沖繩、東京等18座日本機場。

中日關係因11月初日本首相高市早苗的「台灣有事論」陷入冰點後，兩國經貿和民間交流持續受到衝擊。

目前仍正常運作的中日航線主要集中在‌東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、那霸‌等日本主要城市之間，其他如新潟、富山、小松、靜岡、岡山、長崎、鹿兒島等地的航線已全部取消。

仍然正常營運的包括：中國國際航空‌：北京—東京成田、北京—大阪關西、上海浦東—福岡等航線仍維持營運。中國東方航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍正常運作。吉祥航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍維持營運。春秋航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍正常運作。

11月21日中國民用航空網的發文，正式披露了中國航空公司削減日本航線的相關情況，據航空資訊平台「AeroRoutes整理，從11月下旬開始，中國多家航空公司已陸續推進對日航班服務調整，中日航線運力收縮成為當下主流趨勢。

其實早在11月15日，航線削減的信號就已釋放，國航、東航、南航三大主要航空公司率先出手，發布了日本航線客票特殊處置方案，隨後海航、川航、春秋航空、深航、廈航等10多家中國航空公司也紛紛推出針對性機票退改政策。