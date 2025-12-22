快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

聽新聞
0:00 / 0:00

關係持續緊張...46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2,000班

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
明年1月中國大陸飛往日本的航班已取消超過2,000班，46條中日航線未來兩周將「零航班」。圖為上海虹橋機場。（歐新社）
明年1月中國大陸飛往日本的航班已取消超過2,000班，46條中日航線未來兩周將「零航班」。圖為上海虹橋機場。（歐新社）

中日關係迄今毫無緩和跡象，明年1月中國大陸飛往日本的航班已取消超過2,000班，其中46條中日航線未來兩周更將呈現「零航班」狀態。

澎湃新聞報導，航班資訊系統「航班管家」最新統計顯示，2026年1月中國大陸往返日本航班取消量已達2,195班次，整體取消率40.4%。其中46條中日航線在下來兩周內計劃航班全部取消，取消率100%，涉及中日雙方共38座機場。

根據「航班管家」航線清單，這46條航線覆蓋上海、杭州、成都、重慶、廣州、瀋陽、哈爾濱、海口、石家莊、福州、運城、臨沂、煙台等26座中國大陸城市，以及大阪、名古屋、札幌、鹿兒島、長崎、沖繩、東京等18座日本機場。

中日關係因11月初日本首相高市早苗的「台灣有事論」陷入冰點後，兩國經貿和民間交流持續受到衝擊。

目前仍正常運作的中日航線主要集中在‌東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、那霸‌等日本主要城市之間，其他如新潟、富山、小松、靜岡、岡山、長崎、鹿兒島等地的航線已全部取消。

仍然正常營運的包括：中國國際航空‌：北京—東京成田、北京—大阪關西、上海浦東—福岡等航線仍維持營運。中國東方航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍正常運作。吉祥航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍維持營運。春秋航空‌：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等航線仍正常運作。

11月21日中國民用航空網的發文，正式披露了中國航空公司削減日本航線的相關情況，據航空資訊平台「AeroRoutes整理，從11月下旬開始，中國多家航空公司已陸續推進對日航班服務調整，中日航線運力收縮成為當下主流趨勢。

其實早在11月15日，航線削減的信號就已釋放，國航、東航、南航三大主要航空公司率先出手，發布了日本航線客票特殊處置方案，隨後海航、川航、春秋航空、深航、廈航等10多家中國航空公司也紛紛推出針對性機票退改政策。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

台南觀光國際行銷成績亮眼 直飛日本熊本航線明啟航

前日本法務大臣鈴木馨祐率眾議員訪台 晉見賴總統、拜會蔡英文

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

接見日本自民黨議員 賴總統：盼台日深化國家戰略等合作

相關新聞

關係持續緊張...46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2,000班

中日關係迄今毫無緩和跡象，明年1月中國大陸飛往日本的航班已取消超過2,000班，其中46條中日航線未來兩周更將呈現「零航班...

反擊中國大使批高市「逆時代」日媒披露陸下令北京餐廳竊聽日大使細節

日中持續為「台灣有事」僵持，中國大陸駐聯合國大使傅聰批評日相高市早苗言論「逆時代潮流、不可容許」。對此日媒質疑究竟是誰在...

高市內閣支持率維持高檔 7成認無須找中國要大貓熊

朝日新聞於20、21日實施全國電話民調，顯示高市早苗內閣支持率68%，不支持率19%，連續3個月維持近7成高支持率。針對...

共同社民調：近6成受訪者認為高市「台灣有事」言論影響經濟

共同社20至21日實施的日本全國電話民調顯示，對日本首相高市早苗11月初在國會有關「台灣有事」的答詢引發的中日關係惡化，...

日高官提擁核…美施壓：核不擴散 中國批：重走邪路

日本時事通信社20日報導，美國國務院19日在華盛頓回應日本政府高官近日「日本應擁有核武器」發言，強調「日本在核不擴散及核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。