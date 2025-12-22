反擊中國大使批高市「逆時代」日媒披露陸下令北京餐廳竊聽日大使細節

日中持續為「台灣有事」僵持，中國大陸駐聯合國大使傅聰批評日相高市早苗言論「逆時代潮流、不可容許」。對此日媒質疑究竟是誰在「逆時代而行」，並於22日披露前日本駐中國大使垂秀夫遭北京公安竊聽的細節，取得當時被捲入行動的北京一家日式料理店老闆的說法，稱當時正值2021年春節期間，中國公安在包廂裝設監視竊聽設備，事後店員更被要求簽保密書，警告若洩露竊聽行為將被逮捕。

以對中強硬派著稱的垂秀夫，曾於2020年9月至2023年12月任職日本駐中國大使，卸職返日後於2024年接受文藝春秋訪談，自爆在北京曾遭中國當局竊聽。

日本小學館旗下周刊郵報22日報導，這名北京日式料理店老闆指出，當時正值2021年春節旺季，店內生意繁忙，他原先不知情來店用餐的是日本駐中國大使。直到之後另一次與垂秀夫用餐時，對方提及曾到過他的餐廳，他才意識到春節期間那次來店的客人身分。

又過了一段時間，店內員工私下告知，當日中國公安曾進行竊聽，並要求員工簽署保密文件。老闆其後在與日本大使館相關人士的酒席上提及此事，才讓使館方面正式掌握整起經過。

老闆轉述，員工告訴他，中國公安原先查看預定包廂後，以「不利於設置設備」為由要求更換房間，並在新的包廂內裝設監視攝影機與竊聽設備，甚至有人員潛伏地下室空間，直接監聽包廂內的對話內容。這段說法與垂秀夫本人自爆內容相同。報導稱，也就是說，中國當局掌握垂秀夫用餐行程。

「我也是事情結束後才知道，原來那天發生這樣的事，」老闆說，更令他震驚的是，事後店內相關員工被公安要求簽署保密文件，內容明確警告，若對外洩露竊聽行動「將會被逮捕」。

料理店老闆憶述，日本使館是在更晚之後才得知相關情況。「有一次和大使館相關人士喝酒時，我隨口提到從員工那裡聽來的事，說『中國那邊裝了攝影機，真的是很麻煩』。對方非常震驚，隔天把我叫到大使館，請我『詳細說明情況』。」日本使館並承諾這名老闆，「如果發生什麼事，我們會好好保護你」。

周刊郵報指出，垂秀夫了解情況後將事件列為機密，並回報外務省受到高度重視；但這個情況隨後被垂秀夫公之於眾，令使館方面震驚不已。

周刊郵報的這篇報導，只是此系列文中的上篇，文末已說明2026年1月初還有下篇；上篇並未說明那位料理店老闆及其相關員工目前的定居地點，也未透露是否受到日方保護。