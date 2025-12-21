聽新聞
0:00 / 0:00
共同社民調：近6成受訪者認為高市「台灣有事」言論影響經濟
共同社20至21日實施的日本全國電話民調顯示，對日本首相高市早苗11月初在國會有關「台灣有事」的答詢引發的中日關係惡化，有59.9%受訪者說會對日本經濟帶來負面影響。
共同社21日報導，根據上述民調，高市內閣的支持率，也從上次11月的調查下降2.4個百分點，來到67.5%；不支持率為20.4%。另一方面，對高市涉台國會答詢，57%受訪者不認為是失言，占比高於認為是失言的37.6%。
高市11月7日在國會回應議員質詢時說，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍要看實際個別具體情況。此話引發近期中日關係緊張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言