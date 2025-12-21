快訊

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

聽新聞
0:00 / 0:00

共同社民調：近6成受訪者認為高市「台灣有事」言論影響經濟

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本首相高市早苗20日在東京出席「中亞+日本」對話峰會。歐新社
日本首相高市早苗20日在東京出席「中亞+日本」對話峰會。歐新社

共同社20至21日實施的日本全國電話民調顯示，對日本首相高市早苗11月初在國會有關「台灣有事」的答詢引發的中日關係惡化，有59.9%受訪者說會對日本經濟帶來負面影響。

共同社21日報導，根據上述民調，高市內閣的支持率，也從上次11月的調查下降2.4個百分點，來到67.5%；不支持率為20.4%。另一方面，對高市涉台國會答詢，57%受訪者不認為是失言，占比高於認為是失言的37.6%。

高市11月7日在國會回應議員質詢時說，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍要看實際個別具體情況。此話引發近期中日關係緊張。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

日經民調：高市早苗內閣支持率75％ 連3個月突破7成

日高官提擁核…美施壓：核不擴散 中國批：重走邪路

美國態度轉彎 魯比歐：中國是強大國家 美盼與其合作

新聞中的公民與社會／因台灣有事論槓上！中日關係緊張 對日觀光市場出現何種影響

相關新聞

共同社民調：近6成受訪者認為高市「台灣有事」言論影響經濟

共同社20至21日實施的日本全國電話民調顯示，對日本首相高市早苗11月初在國會有關「台灣有事」的答詢引發的中日關係惡化，...

日高官提擁核…美施壓：核不擴散 中國批：重走邪路

日本時事通信社20日報導，美國國務院19日在華盛頓回應日本政府高官近日「日本應擁有核武器」發言，強調「日本在核不擴散及核...

魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係

美國國務卿魯比歐表示，美國將尋求與大陸合作的方式，同時又不損害華盛頓對日本以及印太地區其他盟友的安全承諾。

日本動漫IP也被禁？大陸同人展突改「新國風專場」 大批作者被迫撤攤

中國COMICUP第32屆同人展組委會昨天突然公告，27日在杭州登場的展會調整為「新國風專場」，不符合主題的展品將統一撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。