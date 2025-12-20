快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國國務卿魯比歐表示，美國將尋求與大陸合作的方式，同時又不損害華盛頓對日本以及印太地區其他盟友的安全承諾。

日本共同社報導，魯比歐在國務院記者會上談及美中關係，指出即使雙方在多個問題上有分歧，但美國需要與全球第二大經濟體、以及地緣政治有重要因素的大陸接觸。魯比歐提到美中關係在最近數月出現改善跡象，同時重申日本是美國的親密盟友。

日本時報報導，在擔任美國參議員期間，魯比歐一直被視為對華鷹派人物，但他19日表示，對大陸一直挺友好。

被問及中日之間近期關係緊張時，魯比歐說這種緊張關係「由來已久」，他說：「我堅信，我們一定可以在維持與日本牢固夥伴同盟關係的同時，與中國共產黨和大陸政府進行富有成效的合作。」

魯比歐似乎把美國的立場歸結為現實政治。他說：「歸根結底，大陸是一個富裕而強大的國家，現在是，未來也是。它在地緣政治中扮演重要角色。我們必須與他保持關係。我們必須與他們打交道。我們必須找到雙方能夠合作的領域。」

高市早苗 台灣有事 魯比歐 美國 日本

日本動漫IP也被禁？大陸同人展突改「新國風專場」 大批作者被迫撤攤

中國COMICUP第32屆同人展組委會昨天突然公告，27日在杭州登場的展會調整為「新國風專場」，不符合主題的展品將統一撤...

魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係

美國國務卿魯比歐表示，美國將尋求與大陸合作的方式，同時又不損害華盛頓對日本以及印太地區其他盟友的安全承諾。

郭崇倫會客室 EP242｜中日戰機雷達照射事件 外交風暴升級軍事衝突？

中日雙邊關係自從11月，日本首相高市早苗於國會答辯中關於「台灣有事」的發言，已從外交風暴升級至軍事上的交鋒了嗎？12月6日解放軍與自衛隊戰機所發生的雷達照射事件，本集邀請國際戰略專家亓樂義，從技術面說明空軍雷達實際運作細節，也分析雙方在事件背後的想法，這對美日安保以及東亞整體的戰略，又有什麼影響？

小澤一郎批評首相高市早苗判斷力 自民黨高層訪台「火上澆油」

日本在野黨立憲民主黨大老小澤一郎19日在社群平台發文，指萩生田將於21日至23日訪問台灣，並質疑：「在日中緊張升高之際，...

小泉進次郎駁北大東島部署雷達是挑釁中國 隨即視察美軍基地內核潛艇

據日本共同社，日本防衛相小泉進次郎19日在記者會上，就中方提出的向沖繩縣離島北大東島部署雷達的計劃是否在挑釁等主張進行了...

日中經協會長與大陸駐日大使會面 提出盼代表團1月能訪北京

大陸與日本外交爭議仍然沒有平息之際，傳出日中經濟協會會長進藤孝生18日在東京與大陸駐日大使吳江浩會面。進藤提出希望大陸方...

