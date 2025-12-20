魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係

美國國務卿魯比歐表示，美國將尋求與大陸合作的方式，同時又不損害華盛頓對日本以及印太地區其他盟友的安全承諾。

日本共同社報導，魯比歐在國務院記者會上談及美中關係，指出即使雙方在多個問題上有分歧，但美國需要與全球第二大經濟體、以及地緣政治有重要因素的大陸接觸。魯比歐提到美中關係在最近數月出現改善跡象，同時重申日本是美國的親密盟友。

日本時報報導，在擔任美國參議員期間，魯比歐一直被視為對華鷹派人物，但他19日表示，對大陸一直挺友好。

被問及中日之間近期關係緊張時，魯比歐說這種緊張關係「由來已久」，他說：「我堅信，我們一定可以在維持與日本牢固夥伴同盟關係的同時，與中國共產黨和大陸政府進行富有成效的合作。」

魯比歐似乎把美國的立場歸結為現實政治。他說：「歸根結底，大陸是一個富裕而強大的國家，現在是，未來也是。它在地緣政治中扮演重要角色。我們必須與他保持關係。我們必須與他們打交道。我們必須找到雙方能夠合作的領域。」