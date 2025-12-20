快訊

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

日本動漫IP也被禁？大陸同人展突改「新國風專場」 大批作者被迫撤攤

中央社／ 台北20日電
圖為第31屆COMICUP同人創作交流展，在大陸浙江杭州大會展中心舉辦。圖／中新社
圖為第31屆COMICUP同人創作交流展，在大陸浙江杭州大會展中心舉辦。圖／中新社

中國COMICUP第32屆同人展組委會昨天突然公告，27日在杭州登場的展會調整為「新國風專場」，不符合主題的展品將統一撤展。此舉形同全面禁止日本動漫IP參展，引發同人圈大規模退攤潮。

遊俠網指出，COMICUP是中國規模最大的同人展，第32屆展會（CP32）27至28日將在杭州大會展中心登場，卻在開展前一週突變為「新國風專場」，也就是限定國產IP（智慧財產權），許多參展社團、同人措手不及。

中日關係緊張下，中國官方持續封殺涉日文化娛樂活動。COMICUP組委會昨天給出臨時調整的理由是「基於對當前社會環境、文化責任等因素的綜合考慮」。

綜合微博、微信等社群消息，多個截圖顯示，CP32組委會人員傳訊息給參展人，表明本屆展會將限制所有日本IP行為，建議根據自身需要，再決定是否前來。

同人圈也互傳訊息，提醒會展不允許非國產IP的Coser（角色扮演者），「會場內有領導巡場審查」。

CP32此次突然調整導致大量同人作者因作品不符合新規而被迫退攤，部分創作者只好將製品銷售轉為線上通道或延後發售計畫。

此外，多個以日本IP為主題的特色街道，例如「法音中心街道」因不符合新主題而被取消；原定於展會內舉辦的一些實體活動如「亮光Cafe」也轉為獨立舉辦，與CP32場地分離。

對此，許多同人網友敢怒不敢言，社群出現對倉促上陣的「新國風專場」IP預告的冷嘲熱諷。

CP32臨時砍掉日本IP，許多圈內人士預估觀眾將會大減，杭州恐損失超過20萬遊客消費量，中小社團收入銳減。若中日關係不緩和，將對中國同人、動漫展演活動造成長期深遠衝擊。

