日本經濟代表團擬訪北京 盼中國安排接待

共同社報導，日中經濟協會會長進藤孝生日前在東京與中國駐日大使吳江浩會面提出，希望中方安排接待由該協會、日本經濟團體聯合會及日本商工會議組成的經濟代表團於明年1月訪問北京的行程。

共同社的獨家消息作了上述披露。據報導，進藤孝生（日本製鐵顧問）18日與吳江浩會面時強調了日本首相高市早苗涉台國會答詢導致兩國關係惡化的當下，保持經濟交流的重要性。

這次訪問由日中經協籌劃，包括經團聯會長筒井義信和日商主席小林健在內的日企高層計畫2026年1月20日至23日訪問北京，並希望與中國高層會面。

不過，報導說，目前距離訪問僅剩一個月，中國方面仍未給出明確答覆，不排除訪問延期或取消的可能性，小林健透露，「聽說中方的反應並不十分積極」。

筒井義信也曾於11月28日與吳江浩會面，提出希望中方對代表團訪北京行程做出安排。