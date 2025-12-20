小澤一郎批評首相高市早苗判斷力 自民黨高層訪台「火上澆油」

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
小澤一郎是日本在野陣營的重量級人物。美聯社
日本在野黨立憲民主黨大老小澤一郎19日在社群平台發文，指萩生田將於21日至23日訪問台灣，並質疑：「在日中緊張升高之際，這無疑是火上澆油。高市總理到底在想什麼？難道想讓事態進一步惡化嗎？高市總理的判斷力真的沒問題嗎？」此言引發關注，凸顯執政黨與在野黨在對台政策上的分歧。

萩生田光一為自民黨重要幹部，同時擔任超黨派議員聯盟「日華議員懇談會」幹事長，該聯盟長期重視台灣友好關係。此次訪台並非個人行動，而是同行東京都八王子市（其選區）自民黨市議團，預計進行地方交流。媒體報導指出，此行在日中關係緊張背景下進行，易被視為挑釁。小澤的批評直指高市首相允許此訪，認為時機不當，可能加劇區域緊張。

高市早苗 台灣有事

