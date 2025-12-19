日中經協會長與大陸駐日大使會面 提出盼代表團1月能訪北京

大陸與日本外交爭議仍然沒有平息之際，傳出日中經濟協會會長進藤孝生18日在東京與大陸駐日大使吳江浩會面。進藤提出希望大陸方面安排接待由該協會、日本經濟團體聯合會及日本商工會議所等組成的經濟代表團明年1月訪問北京。

共同社19日引述「多名相關人士」說法，披露上述消息。進藤孝生也為日本製鐵顧問，他18日跟吳江浩會面時還強調了在日本首相高市早苗涉台國會答辯導致關係惡化的當下仍保持經濟交流的重要性。

據報導，此次訪問由日中經協組織，包括經團聯會長筒井義信和日商主席小林健在內的日企高層計畫1月20日至23日訪問北京，並希望實現與大陸高層的會面。然而，距離訪問僅剩一個月，大陸仍未給出明確答復，不排除訪問延期或取消的可能性。

小林在18日的記者會上談及訪問前景時表示：「聽說中方的反應並不十分積極」。此前，筒井也曾在11月28日與吳江浩會面，提出希望大陸對代表團訪問予以安排。

據查詢大陸駐日使館官網，皆未發布上述兩場會面的消息。吳江浩的最近一次消息是他12月7日就日本自衛隊飛機滋擾中共海軍航母編隊訓練向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。

另外，針對有報導稱日方高級官員表示日本應擁有核武器，大陸外交部發言人郭嘉昆19日於記者會上表示，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。他要求日本必須深刻反省歷史罪責，恪守國際法和自身憲法，停止為擴軍強武尋找藉口，停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。

而大陸常駐聯合國代表傅聰18日在聯合國大會的會議上，再次對日本首相高市早苗的涉台國會答辯提出批評並要求撤回。日本常駐聯合國代表山崎和之進行了反駁，稱「中國毫無根據的發言令人遺憾」。這是雙方15日在安理會爭吵以來，再度出現交鋒。

大陸駐聯使團官網說，傅聰提到，日本侵略者在台灣犯下罄竹難書的罪行，先後有65萬多台灣同胞慘死在日軍屠刀下，約20萬台灣青年被強徵入伍，2000多名台灣婦女被強迫成「慰安婦」，台灣七成土地被強佔，煤礦、金礦等資源遭到毀滅性開採，「這是台灣歷史上最黑暗的一頁」。共同社指，山崎表示，二戰以來，日本「為國際社會的和平與繁榮作出了不可估量的貢獻」，主張「分歧應通過對話解決」。