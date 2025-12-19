快訊

日菲防長會談 對中俄空中巡航強烈關切

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日菲防長視訊會談時對共軍與俄軍聯合空中戰略巡航表達強烈關切。日本防衛大臣小泉進次郎（中）。（美聯社）
在日本首相高市早苗涉台言論引發與北京的外交風波後，共軍與俄軍先前舉行聯合空中戰略巡航，範圍幾乎包抄日本，同時大陸與菲律賓的南海爭端又再度升溫，值此之際，日本與菲律賓舉行防長視訊會談，則對中俄巡航表示強烈關切。

據共同社，日本防衛大臣小泉進次郎18日與菲律賓國防部長特奧多羅舉行了視訊會談。對於中共軍機向日本自衛隊飛機照射雷達以及中俄轟炸機在日本周邊開展聯合巡航，「兩人表達強烈關切，並一致反對在東海和南海單方面改變現狀的嘗試」。

此外雙方還就「推進防衛裝備和技術方面的合作」達成一致。菲律賓對日本自衛隊的防空導飛彈「表現出關注」，雙方正在進行非正式磋商。

大陸國防部發言人蔣斌月初曾對於日方正就出口自衛隊「03式中程地對空飛彈」與菲律賓展開磋商，表示近年來，日本一再突破「和平憲法」約束，大幅增加防衛預算，推動殺傷性武器出口，圖謀修改「無核三原則」，加速自我軍事鬆綁，「軍國主義大有捲土重來之勢」。他要求日方，「嚴格遵守國際法規定的戰敗國義務，停止挑戰戰後國際秩序，停止破壞亞太和平穩定，不要說一套、做一套。日方若執迷不悟必犯眾怒，難逃歷史和正義的清算」。

高市早苗 台灣有事

