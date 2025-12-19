日相官邸人士拋「應擁核武」 前防相警告不可輕率談論

共同社報導，日本首相官邸內部一名消息人士18日表示，日本應該擁有核武。這番說法明顯偏離日本長期奉行的非核立場，恐在國內外引發反彈，前防衛大臣中谷元直言：「這不是可以輕率談論的事情。」

這名人士參與首相高市早苗領導的政府內部安全政策制定，以不公開為前提受訪時，被問及是否擁有核武的想法。他表示：「我認為我們應該擁有核武。」他一方面承認這類毀滅性武器在安全層面具有必要性，同時也說：「到最後，我們只能依靠自己。」不過，他補充指出，這樣的作法並不現實。

這名人士說：「這不是一件就像去便利商店買東西那樣，可以很快完成的事情。」並否認曾與高市就檢討非核原則進行討論。

前防衛大臣中谷元19日就此事受訪時表示：「這不是可以輕率談論的事情，政府必須做出適當的回應。」被問及是否有必要要求該名消息人士辭職時，他則說：「這是由高市早苗首相來決定的事。」

作為全球唯一曾遭受原子彈轟炸的國家，日本長期奉行「不擁有、不生產、不引進」核武的「非核三原則」。而此番言論出現之際，正值以強硬安全立場聞名的高市傳出正考慮檢討「非核三原則」，主因是第三項「不引進」有可能削弱美國提供的核威懾效果。

然而，試圖改變基本核政策在日本國內具有高度爭議性。許多民眾珍視戰後制定的和平憲法，此舉也與政府致力追求無核武世界的立場相牴觸，而這正是日本高齡原爆倖存者的強烈心願。不過，日本長期依賴美國的核子嚇阻力量來確保安全，一些批評者認為，這本身就已與非核原則相互矛盾。

共同社提及1999年，時任防衛政務次官、前眾議員西村真悟因提出日本應考慮擁有核武，還提出「集體自衛權就是『男人去救正在被強姦的女人』的原理」，並稱「『大東亞共榮圈、八紘一宇』應擴展到全世界」等言論，最終任職不到20天就被迫下台。