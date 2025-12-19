快訊

傅聰：日本須恪守就台灣問題作出的政治承諾，收回錯誤言論

聯合報／ 記者黃國樑／ 即時報導
中國大陸常駐聯合國代表傅聰。 取自大陸常駐聯合國代表團網站
中國大陸常駐聯合國代表傅聰18日在聯合國大會紀念首個「反對一切形式和表現的殖民主義國際日」高級別會議上發言時表示，世界仍未走出殖民主義的陰影，必須堅決反對一切挑戰和妄圖顛覆戰後國際秩序的言行，日本作為二戰戰敗國，必須深刻反省歷史罪責，恪守就台灣問題作出的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。

據新華社，傅聰說，「反對一切形式和表現的殖民主義國際日」旨在推動國際社會銘記殖民主義危害，加速現有非殖化進程，終結一切形式和表現的殖民主義。今年聯大舉行紀念首個國際日會議，具有重要意義。

傅聰強調，世界反法西斯戰爭的歷史告訴我們，和平是需要爭取的，和平是需要維護的。二戰勝利後，紐論堡國際軍事法庭和遠東國際軍事法庭對戰犯的審判，使發動侵略戰爭、雙手沾滿各國人民鮮血的罪魁禍首受到應有的懲處，把戰爭罪犯永遠釘在歷史的恥辱柱上。有關審判的正義性質不可動搖、不容挑戰。歷史上，日本曾侵略中國、朝鮮半島和東南亞，並進行慘無人道的殖民統治，日本侵略者在台灣犯下罄竹難書的罪行，先後有65萬台灣同胞慘死在日軍屠刀下，約20台灣青年被強征入伍，2000多名台沸婦女被強迫成「慰安婦」，台灣七成土地被強占，煤礦、金礦等資資源遭到毀滅性開採，違是台灣歷史上最黑暗的一頁。

傅聰說，我們要堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利成果，堅決捍衛戰後國際秩序，絕不允許否認和歪曲侵略歷史，絕不允許軍國主義死灰復燃，絕不允許歷史悲劇重演。一切挑戰和妄圖顛覆戰後國際秩序的言行，都可能為世界製造動盪不安，對人類這個命運共同體帶來嚴重災難，必須高度警覺、堅決反對。

相關新聞

傅聰：日本須恪守就台灣問題作出的政治承諾，收回錯誤言論

中國大陸常駐聯合國代表傅聰18日在聯合國大會紀念首個「反對一切形式和表現的殖民主義國際日」高級別會議上發言時表示，世界仍...

沖繩外島擬設雷達部隊 陸批日「重走軍國主義邪路」

日本防衛省沖繩防衛局日前簽訂租賃合約，擬在沖繩最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，增強對大陸航母與...

日本自衛隊直升機連2天遭雷射 「綠色」光線照射1分鐘所幸無人傷

日本陸上自衛隊立川駐屯地今天表示，隸屬陸上自衛隊東部方面航空隊的一架UH-1J直升機，昨天傍晚約6時50分起，在靜岡縣伊...

日防衛省擬於沖繩外島設雷達部隊 陸外交部：重走軍國主義邪路

日本防衛省沖繩防衛局日前簽訂租賃合約，擬在沖繩最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，增強對大陸航母與...

中日緊張影響觀光？ 日本觀光局：陸客增速放緩、總數仍高於去年同期

中日關係受11月7日的日相高市早苗「台灣有事論」影響日趨緊張，但日本觀光局11月訪日旅客統計顯示，訪日大陸旅客達到56萬...

日媒揭陸網攻高市早苗 造謠收賄、捏造祖先身分

日本「週刊文春」報導，中國對日本首相高市早苗進行連番「假新聞」攻擊，包括造謠高市早苗出任總務大臣期間，收受時任駐日代表謝...

