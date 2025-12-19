快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

沖繩外島擬設雷達部隊 陸批日「重走軍國主義邪路」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。歐新社資料照
大陸外交部發言人郭嘉昆。歐新社資料照

日本防衛省沖繩防衛局日前簽訂租賃合約，擬在沖繩最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，增強對大陸航母與軍機的監視能力。大陸外交部發言人郭嘉昆十八日表示，必須要問日方是否在製造事端，近身挑釁，為自身擴軍出海，打掩護找藉口，是否按照右翼勢力的設計，重走軍國主義的邪路、死路。

據共同社，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村十五日就村有地簽訂租賃合約，以便在該縣最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊。預計在新年過後動工進行場地整備。此舉旨在針對經由沖繩本島與宮古島之間進入太平洋的中國航母與軍機增強監視能力。計畫建設部隊廳舍和安裝雷達，部署人員約卅人。

郭嘉昆昨天就此回應表示，在相關海空域，各國依據國際法享有航行和飛越自由。由於日本軍國主義侵略歷史等原因，日本的軍事安全動向，一直以來備受亞洲鄰國和國際社會關注。

郭嘉昆稱，日方此前不斷在鄰近台灣的地方加強針對性軍事部署，甚至宣稱部署中程導彈。此次又變本加厲，要部署雷達和部隊，搞窺視鄰居的勾當，聯繫到高市早苗涉台系列錯誤和危險言行，人們必須要問日方是否在製造事端，近身挑釁，為自身擴軍出海，打掩護找藉口？是否在按右翼勢力的設計，重走軍國主義的邪路、死路？

共同社指出，大陸軍隊近年來在太平洋一側的活動日益活躍。本月六日，通過沖繩本島與宮古島之間海域的航母遼寧艦的艦載機起飛，並對日本自衛隊飛機進行雷達照射，日中緊張局勢隨之升溫。日本防衛省將太平洋一側的島嶼地區視為「警戒監視的空白地帶」，正加緊提升情報蒐集能力。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

日本強化監控共軍能力 沖繩外島將設雷達站

陸軍頻繁動作…日本擬在沖繩離島部署雷達部隊 加強監視共軍動態

遭陸軍機雷達照射30分鐘！日本自衛隊飛官冷靜應對 手套4字成定心符

美軍在敘利亞遇襲3死！川普預告「嚴厲報復」槍手疑敘利亞部隊自己人

相關新聞

沖繩外島擬設雷達部隊 陸批日「重走軍國主義邪路」

日本防衛省沖繩防衛局日前簽訂租賃合約，擬在沖繩最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，增強對大陸航母與...

日本自衛隊直升機連2天遭雷射 「綠色」光線照射1分鐘所幸無人傷

日本陸上自衛隊立川駐屯地今天表示，隸屬陸上自衛隊東部方面航空隊的一架UH-1J直升機，昨天傍晚約6時50分起，在靜岡縣伊...

日防衛省擬於沖繩外島設雷達部隊 陸外交部：重走軍國主義邪路

日本防衛省沖繩防衛局日前簽訂租賃合約，擬在沖繩最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，增強對大陸航母與...

中日緊張影響觀光？ 日本觀光局：陸客增速放緩、總數仍高於去年同期

中日關係受11月7日的日相高市早苗「台灣有事論」影響日趨緊張，但日本觀光局11月訪日旅客統計顯示，訪日大陸旅客達到56萬...

日媒揭陸網攻高市早苗 造謠收賄、捏造祖先身分

日本「週刊文春」報導，中國對日本首相高市早苗進行連番「假新聞」攻擊，包括造謠高市早苗出任總務大臣期間，收受時任駐日代表謝...

中國反制岩崎茂　駐日代表李逸洋會面表關切

中國外交部15日宣布對擔任台灣行政院政務顧問的日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，駐日代表李逸洋17日與岩崎茂會面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。