快訊

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

日本年度四字成語出爐！「古米奮鬥」象徵米價飆升

日本自衛隊直升機連2天遭雷射 「綠色」光線照射1分鐘所幸無人傷

中央社／ 東京18日專電
圖為日本陸上自衛隊的UH-1、AH-1S「眼鏡蛇」及CH-47JA運輸直升機。路透資料照片
圖為日本陸上自衛隊的UH-1、AH-1S「眼鏡蛇」及CH-47JA運輸直升機。路透資料照片

日本陸上自衛隊立川駐屯地今天表示，隸屬陸上自衛隊東部方面航空隊的一架UH-1J直升機，昨天傍晚約6時50分起，在靜岡縣伊豆縱貫自動車道的三島加茂交流道附近上空，遭到約1分鐘的「綠色」雷射照射。

日本東京放送電視台（TBS）、SBS TV報導，根據立川駐屯地，該架直升機當時結束在濱松飛行場的起降訓練，正在返回立川駐屯地途中，機上有機長、副操縱士等3人，無人受傷，機體也沒有受損。

此外，隸屬千葉縣木更津市的陸上自衛隊第1運輸直升機群第106飛行隊，16日在靜岡縣裾野市上空進行訓練時，一架CH-47JA直升機也在晚間8時至8時10分之間，遭到長達約10分鐘的雷射照射。

根據木更津駐屯地，事發當時，直升機上共有包括飛行員在內共5人搭乘，無人受傷，機體也沒有受損。飛行隊已向木更津警察署及靜岡縣警方通報。

這代表日本陸上自衛隊航空器連續兩天遭遇雷射照射。

東部方面航空隊長、一等陸佐野澤友宏表示，「繼12月16日木更津駐屯地所屬直升機遭到雷射照射後，這次又發生訓練中隊員安全遭到威脅的惡質且危險行為，實在令人極為遺憾。這類行為絕不可被容許，我們將與相關機構合作，採取必要應對措施。」

日本自衛隊戰機6日遭中國航空母艦遼寧號艦載機以雷達照射，引發日方強烈抗議，但這次使用的不是雷達，而是一般用於指示器等用途的雷射。

日本 自衛隊 直升機 航空母艦

延伸閱讀

中日緊張影響觀光？ 日本觀光局：陸客增速放緩、總數仍高於去年同期

衛星通訊關鍵元件 萊德光電

影／台中資深警員伸港海釣失足落水 今晨尋獲遺體

半導體短缺衝擊 本田日本、大陸工廠擬暫停或減產

相關新聞

日本自衛隊直升機連2天遭雷射 「綠色」光線照射1分鐘所幸無人傷

日本陸上自衛隊立川駐屯地今天表示，隸屬陸上自衛隊東部方面航空隊的一架UH-1J直升機，昨天傍晚約6時50分起，在靜岡縣伊...

日防衛省擬於沖繩外島設雷達部隊 陸外交部：重走軍國主義邪路

日本防衛省沖繩防衛局日前簽訂租賃合約，擬在沖繩最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，增強對大陸航母與...

中日緊張影響觀光？ 日本觀光局：陸客增速放緩、總數仍高於去年同期

中日關係受11月7日的日相高市早苗「台灣有事論」影響日趨緊張，但日本觀光局11月訪日旅客統計顯示，訪日大陸旅客達到56萬...

日媒揭陸網攻高市早苗 造謠收賄、捏造祖先身分

日本「週刊文春」報導，中國對日本首相高市早苗進行連番「假新聞」攻擊，包括造謠高市早苗出任總務大臣期間，收受時任駐日代表謝...

中國反制岩崎茂　駐日代表李逸洋會面表關切

中國外交部15日宣布對擔任台灣行政院政務顧問的日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，駐日代表李逸洋17日與岩崎茂會面...

稱大陸為重要鄰國 高市早苗：日本持續對中國敞開對話大門

共同社和法新社17日報導，日本首相高市早苗當天在臨時國會閉幕後的記者會強調，將全面推進與中國大陸的戰略互惠關係，還說正因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。