中日緊張影響觀光？ 日本觀光局：陸客增速放緩、總數仍高於去年同期

中日關係受11月7日的日相高市早苗「台灣有事論」影響日趨緊張，但日本觀光局11月訪日旅客統計顯示，訪日大陸旅客達到56萬人次，按年升3%，增速放緩至近4年來低位。日本觀光局表示，受惠於冬季航班機位增加等因素，大陸旅客總數仍能高於去年同期。

香港明報報導，受大陸外交部並發出赴日旅遊警示、大陸航空公司減少航班等因素影響。日本觀光局數據顯示，11月到訪日本的大陸旅客達到56萬人次，按年僅增3%，增幅為2022年1月以來新低，按月則大減21.4%。

雖然大陸旅客量11月增幅放緩，但是前11個月計按年增長37.5%、至876.58萬人次，仍是日本旅遊市場最大支柱，占訪日旅客總數22.4%。

日本觀光局表示，除了11月正值訪日需求降溫，大陸政府也曾呼籲民眾避免前往日本旅遊。不過受到航空機位數較去年冬季班表初期增加等因素影響，訪日大陸旅客數仍高於去年同期。

大陸旅客增速或於12月進一步放緩。《日經新聞》檢視航空數據公司Cirium的航班數據顯示，截至11月27日，大陸航空公司12月已削減72條航線、涉904個航班、占來往中日航班總數約16%。

同時，大陸三大國有航空公司國航、東航、南航延長退改赴日機票期限至明年3月28日或之前，此前為12月31日或之前。