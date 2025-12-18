中國反制岩崎茂　駐日代表李逸洋會面表關切

中國外交部15日宣布對擔任台灣行政院政務顧問的日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，駐日代表李逸洋17日與岩崎茂會面，對此事表達關切。

駐日代表處官網發布兩人合影，表示兩人在會中針對中國在日本周邊引發緊張情勢及區域安全議題交換意見。

中國外交部15日宣布對岩崎茂採取反制措施，聲稱台灣議題是中國「核心利益中的核心，是不可逾越的紅線」，指控岩崎茂「干涉中國內政、損害中國主權與領土完整」，並宣稱已多次就此向日方提出嚴正交涉。

根據中方公布內容，反制措施包括：凍結岩崎茂在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織及個人與其進行交易或合作；並對其不予簽發簽證、不准入境中國（包括香港、澳門），自12月15日起生效。

對於中國宣布反制岩崎茂，日本官房長官木原稔予以譴責，表示「中國方面對於持有不同立場與想法的人，以威壓方式對日本國民採取單方面施壓，這一點令人遺憾」。

至於中方是否事前通知日方，以及日方是否提出抗議，木原稔沒有說明，但強調「（日本）與中國平時就保持各種層面的溝通，會反覆向中方說明日本的想法與立場」。

岩崎茂今年獲行政院聘為政務顧問，此一安排被日本媒體形容為相當罕見。岩崎茂曾於2012年至2014年間擔任日本自衛隊統合幕僚長，該職務相當於台灣國軍參謀總長。