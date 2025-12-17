聽新聞
稱大陸為重要鄰國 高市早苗：日本持續對中國敞開對話大門
共同社和法新社17日報導，日本首相高市早苗當天在臨時國會閉幕後的記者會強調，將全面推進與中國大陸的戰略互惠關係，還說正因日中存在懸而未決的難題和課題，溝通才尤為重要，「我國一直敞開對話大門」。
高市在記者會說，中國是日本的重要鄰國，「我們需要建立建設性和穩定的關係」，日本一直對與中國對話態度開放。
高市11月7日指稱，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別情況。此話引發中日近期外交爭端。
【中央社／東京17日綜合外電報導】
在日中兩國外交紛爭持續之際，日本首相高市早苗今天強調雙方溝通的重要性，並表示日方持續敞開與中方的對話大門。
綜合法新社和日本共同社報導，高市在臨時國會閉幕後的記者會上表示：「中國是日本重要的鄰國，我們有必要建立具建設性且穩定的關係。」
她還說，正因為日中兩國間存在懸而未決的難題與課題，「溝通才尤為重要。我國的對話大門一直敞開」。她並強調將全面推進與中國的戰略互惠關係。
高市又說，她關於台灣的言論，並未改變日本的立場。她並希望盡快與美國總統川普（Donald Trump）再度會面，還指出美國始終展現出對日美同盟的堅守。
