稱大陸為重要鄰國 高市早苗：日本持續對中國敞開對話大門

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本首相高市早苗17日在東京首相官邸的記者會發言。路透
共同社和法新社17日報導，日本首相高市早苗當天在臨時國會閉幕後的記者會強調，將全面推進與中國大陸的戰略互惠關係，還說正因日中存在懸而未決的難題和課題，溝通才尤為重要，「我國一直敞開對話大門」。

高市在記者會說，中國是日本的重要鄰國，「我們需要建立建設性和穩定的關係」，日本一直對與中國對話態度開放。

高市11月7日指稱，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別情況。此話引發中日近期外交爭端。

高市早苗 台灣有事 日本

