稱大陸為重要鄰國 高市早苗：日本持續對中國敞開對話大門

【中央社／東京17日綜合外電報導】

在日中兩國外交紛爭持續之際，日本首相高市早苗今天強調雙方溝通的重要性，並表示日方持續敞開與中方的對話大門。

綜合法新社和日本共同社報導，高市在臨時國會閉幕後的記者會上表示：「中國是日本重要的鄰國，我們有必要建立具建設性且穩定的關係。」

她還說，正因為日中兩國間存在懸而未決的難題與課題，「溝通才尤為重要。我國的對話大門一直敞開」。她並強調將全面推進與中國的戰略互惠關係。

高市又說，她關於台灣的言論，並未改變日本的立場。她並希望盡快與美國總統川普（Donald Trump）再度會面，還指出美國始終展現出對日美同盟的堅守。