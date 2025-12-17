高市早苗「台灣有事」言論掀波瀾 日本觀光局：陸客11月赴日成長放緩

路透17日報導，日本政府觀光局當天指出，日本和中國大陸之間持續的外交裂痕對整體赴日旅客數量的影響不大，11月赴日旅客數量較去年同期增長10.4%。

日本政府觀光局說，11月海外商務和休閒旅客入境日本為352萬人次，使今年入境總人數突破3900萬人次。今年截至11月底，入境人數就已超過去年全年創下當時紀錄的3687萬人次。

來自中國大陸的赴日旅客數量成長率，11月相較去年同月放緩至3%，遠低於1月至11月底期間、相較去年同期的37.5%的成長率。

日本首相高市早苗11月7日指稱，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別情況。此話引發中日近期外交爭端，中國同月中即敦促其公民不要赴日。

中國的航空公司已為年底前的航班提供免費退款，旅遊相關日本股票，例如百貨公司業者三越伊勢丹和東京迪士尼度假區營運商東方樂園，在中方旅遊警告發布後重挫，至今未復原。但中國大陸旅客仍是今年迄今赴日旅客人數最多的群體，占全體近4分之1。