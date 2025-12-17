快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一個中國大陸旅行團11月18日參觀日本東京淺草寺。路透
一個中國大陸旅行團11月18日參觀日本東京淺草寺。路透

路透17日報導，日本政府觀光局當天指出，日本和中國大陸之間持續的外交裂痕對整體赴日旅客數量的影響不大，11月赴日旅客數量較去年同期增長10.4%。

日本政府觀光局說，11月海外商務和休閒旅客入境日本為352萬人次，使今年入境總人數突破3900萬人次。今年截至11月底，入境人數就已超過去年全年創下當時紀錄的3687萬人次。

來自中國大陸的赴日旅客數量成長率，11月相較去年同月放緩至3%，遠低於1月至11月底期間、相較去年同期的37.5%的成長率。

日本首相高市早苗11月7日指稱，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別情況。此話引發中日近期外交爭端，中國同月中即敦促其公民不要赴日。

中國的航空公司已為年底前的航班提供免費退款，旅遊相關日本股票，例如百貨公司業者三越伊勢丹和東京迪士尼度假區營運商東方樂園，在中方旅遊警告發布後重挫，至今未復原。但中國大陸旅客仍是今年迄今赴日旅客人數最多的群體，占全體近4分之1。

高市早苗 台灣有事 日本 觀光

相關新聞

檯面下動作頻頻？傳大陸召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

日本電視台旗下的數位新聞平台「日本新聞網」報導，多名外交消息人士透露，中國大陸外交部自11月以來，接連召見駐北京的新加坡...

高市早苗「台灣有事」言論掀波瀾 日本觀光局：陸客11月赴日成長放緩

路透17日報導，日本政府觀光局當天指出，日本和中國大陸之間持續的外交裂痕對整體赴日旅客數量的影響不大，11月赴日旅客數量...

兩國緊張…大學生遭「單方面取消」留學日本 陸教育部：當地治安惡化

根據日媒「朝日新聞」報導，在日中關係持續緊張之下，原本計畫赴日留學的中國留學生，近期接連遭校方「取消」留學資格，引發學生的不滿與質疑。

日本強化監控共軍能力 沖繩外島將設雷達站

日本政府持續強化西南諸島防衛部署，防衛省沖繩防衛局已於15日，與沖繩縣北大東村完成村有地租賃合約，規劃在北大東島部署航空...

陸外長王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演

大陸外交部長王毅16日結束訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦3國後，接受陸媒採訪時再次痛批日本，表明中方堅決反對日...

台灣適用日集體自衛權？ 高市早苗：對象相當有限

共同社報導，日本首相高市早苗十六日在參議院預算委員會答詢時表示，除了美國，可能被納入集體自衛權行使要件中，與日本具有密切...

