檯面下動作頻頻？傳大陸召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

日本電視台旗下的數位新聞平台「日本新聞網」報導，多名外交消息人士透露，中國大陸外交部自11月以來，接連召見駐北京的新加坡、菲律賓等東南亞國協成員國大使，要求針對日本首相高市早苗「台灣有事」發言提出批評，並且表態支持中國。

此外，報導稱，法國與德國等大使在安排與協調領袖或高層官員訪問中國時，也收到中國外交部類似要求。

消息人士並稱，各國大使與中共高層會晤時，這類要求一再被提出。

日中關係人士分析指出，這是一場「國際宣傳戰」，中國正迫使各國表態，要求選邊站。

與此同時，中國外交部長王毅16日結束訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦3國後，接受陸媒採訪時再次痛批日本，且稱這3個中東國家「對高市就台灣問題干涉中國內政的行為，已清楚表達堅決反對的立場」。