快訊

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

獨／二審貪汙改判無罪 高虹安：這標籤太沉重人生被暫停1年5月

聽新聞
0:00 / 0:00

檯面下動作頻頻？傳大陸召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國外交部長王毅11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長。歐新社
中國外交部長王毅11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長。歐新社

日本電視台旗下的數位新聞平台「日本新聞網」報導，多名外交消息人士透露，中國大陸外交部自11月以來，接連召見駐北京的新加坡、菲律賓等東南亞國協成員國大使，要求針對日本首相高市早苗台灣有事」發言提出批評，並且表態支持中國。

此外，報導稱，法國與德國等大使在安排與協調領袖或高層官員訪問中國時，也收到中國外交部類似要求。

消息人士並稱，各國大使與中共高層會晤時，這類要求一再被提出。

日中關係人士分析指出，這是一場「國際宣傳戰」，中國正迫使各國表態，要求選邊站。

與此同時，中國外交部長王毅16日結束訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦3國後，接受陸媒採訪時再次痛批日本，且稱這3個中東國家「對高市就台灣問題干涉中國內政的行為，已清楚表達堅決反對的立場」。

高市早苗 台灣有事 日本 北京 台灣問題

延伸閱讀

若台灣有事 蔡明彥：中俄軍事合作增加區域複雜度

昔與江柏樂交惡！江妻被爆情史　詹惟中曝現況：已變好友

支應擴大至GDP 2%軍費 日本執政聯盟研擬2027年起調高所得稅

REITs基金 法人按讚

相關新聞

檯面下動作頻頻？傳大陸召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

日本電視台旗下的數位新聞平台「日本新聞網」報導，多名外交消息人士透露，中國大陸外交部自11月以來，接連召見駐北京的新加坡...

日本強化監控共軍能力 沖繩外島將設雷達站

日本政府持續強化西南諸島防衛部署，防衛省沖繩防衛局已於15日，與沖繩縣北大東村完成村有地租賃合約，規劃在北大東島部署航空...

陸外長王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演

大陸外交部長王毅16日結束訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦3國後，接受陸媒採訪時再次痛批日本，表明中方堅決反對日...

台灣適用日集體自衛權？ 高市早苗：對象相當有限

共同社報導，日本首相高市早苗十六日在參議院預算委員會答詢時表示，除了美國，可能被納入集體自衛權行使要件中，與日本具有密切...

陸軍頻繁動作…日本擬在沖繩離島部署雷達部隊 加強監視共軍動態

共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村（北大東島）15日就村有地簽訂租賃合約，以便當地部署航空自衛隊的移動式警...

遭陸軍機雷達照射30分鐘！日本自衛隊飛官冷靜應對 手套4字成定心符

日本防衛大臣小泉進次郎今天在社群媒體X公開曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套，上面寫著「冷靜嚴格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。