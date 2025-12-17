快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

明早回歸市政！竹市府證實下午收內政部函文 准予高虹安復職

聽新聞
0:00 / 0:00

兩國緊張…大學生遭「單方面取消」留學日本 陸教育部：當地治安惡化

聯合新聞網／ 綜合報導
預計前往日本留學的中國大學生被迫取消留學計畫。圖為東京大學。 圖／Ingimage
預計前往日本留學的中國大學生被迫取消留學計畫。圖為東京大學。 圖／Ingimage

根據日媒「朝日新聞」報導，在日中關係持續緊張之下，原本計畫赴日留學的中國留學生，近期接連遭校方「取消」留學資格，引發學生的不滿與質疑。

一名原定前往日本留學的中國大學生透露，校內學院主管明確表示「不建議前往日本」，即使學生本人表達堅持成行的意願，仍被告知「學校已經替你取消了」，讓他感到非常憤怒。該名學生表示，接獲取消通知時正值11月下旬，當時中國外交部剛發布對日本的旅遊警訊。中國教育部隨後也發布通知，聲稱「近期日本社會治安惡化，針對中國人的犯罪頻傳」，呼籲學生審慎評估赴日留學計畫。對此，遭取消留學資格的學生坦言感到相當失望。

根據統計，目前在日本的外國留學生中，有超過三成的中國籍學生，約12萬3千人。名古屋大學、北海道大學等國立大學已陸續接獲中止或延期新留學生入學的通知，之後這種趨勢是否繼續，仍有待觀察。部分中國研究生則表現出相對保留的態度，有人表示「國家利益或許應該優先」，也有人認為學生無法對此議題發表意見，期待未來日中關係能走向「開放、包容與友好」。

部分日本網友指出，中國政府與教育部並未提出具體統計數據，證明日本治安惡化，或對中國人的犯罪明顯增加，帶有政治操作的色彩。另一方面，也有日本網友持不同看法，認為「學生本身並沒有錯」，但正好可重新檢視優待外國留學生的政策，且日本的大學資源本就應優先照顧本國學生。

高市早苗 台灣有事 留學生 日本

延伸閱讀

6碗只花200元！日本一蘭拉麵買1送5貼心優惠 點餐秘訣曝光

有煩惱就問AI…年輕族群逃避真人溝通 專家直指3大原因：怕被貼標籤

母LINE完「今天好冷」無聲息…兒2天後返家電視沒關 臥室內見心碎一幕

機器退錢百圓變5元！日本人拿到謎樣硬幣 台網友趕到：哪個渾蛋投的

相關新聞

檯面下動作頻頻？傳大陸召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

日本電視台旗下的數位新聞平台「日本新聞網」報導，多名外交消息人士透露，中國大陸外交部自11月以來，接連召見駐北京的新加坡...

高市早苗「台灣有事」言論掀波瀾 日本觀光局：陸客11月赴日成長放緩

路透17日報導，日本政府觀光局當天指出，日本和中國大陸之間持續的外交裂痕對整體赴日旅客數量的影響不大，11月赴日旅客數量...

兩國緊張…大學生遭「單方面取消」留學日本 陸教育部：當地治安惡化

根據日媒「朝日新聞」報導，在日中關係持續緊張之下，原本計畫赴日留學的中國留學生，近期接連遭校方「取消」留學資格，引發學生的不滿與質疑。

日本強化監控共軍能力 沖繩外島將設雷達站

日本政府持續強化西南諸島防衛部署，防衛省沖繩防衛局已於15日，與沖繩縣北大東村完成村有地租賃合約，規劃在北大東島部署航空...

陸外長王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演

大陸外交部長王毅16日結束訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦3國後，接受陸媒採訪時再次痛批日本，表明中方堅決反對日...

台灣適用日集體自衛權？ 高市早苗：對象相當有限

共同社報導，日本首相高市早苗十六日在參議院預算委員會答詢時表示，除了美國，可能被納入集體自衛權行使要件中，與日本具有密切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。