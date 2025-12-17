台灣適用日集體自衛權？高市早苗：對象相當有限

共同社報導，日本首相高市早苗十六日在參議院預算委員會答詢時表示，除了美國，可能被納入集體自衛權行使要件中，與日本具有密切關係的他國範圍者「相當有限」。至於台灣是否屬於適用對象？她說，將依個別具體情況加以判斷。

高市十一月七日「台灣有事」談話，引發中日關係緊張。中國大陸駐聯合國大使傅聰十五日在安理會公開辯論會上發言時，再次敦促日方撤回「錯誤言論」，軍國主義和法西斯主義勢力曾給人類造成空前浩劫，任何試圖為侵略歷史翻案的錯誤言行，都將衝擊人類良知底線，破壞來之不易的和平。

另外，共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村十五日就村有地簽訂租賃合約，明年動工進行場地整備，以便在當地部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊。此舉旨在加強監控經由沖繩本島與宮古島間進入太平洋的中國航艦與軍機。

報導表示，中國軍隊近年來在太平洋一帶的活動日益活躍。本月六日通過沖繩本島與宮古島間海域的航艦「遼寧艦」艦載機起飛並對自衛隊飛機進行雷達照射，日本防衛省將太平洋一帶的島嶼地區視為「警戒監視的空白地帶」，正加緊提升情報蒐集能力。