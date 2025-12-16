快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

陸軍頻繁動作…日本擬在沖繩離島部署雷達部隊 加強監視共軍動態

中央社／ 台北16日電
共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村（北大東島）15日就村有地簽訂租賃合約，以便當地部署航空自衛隊的移動式警戒管制雷達部隊。示意圖／ingimage
共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村（北大東島）15日就村有地簽訂租賃合約，以便當地部署航空自衛隊的移動式警戒管制雷達部隊。示意圖／ingimage

共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村（北大東島）15日就村有地簽訂租賃合約，以便當地部署航空自衛隊的移動式警戒管制雷達部隊。此舉旨在對經由沖繩本島與宮古島間進入太平洋的中國航艦與軍機，增強監視能力。

共同社15日報導，此次簽約的村有地，涵蓋部隊部署所需的北大東島東北部與南部合計約11公頃土地中的大部分。計畫建設部隊廳舍和安裝雷達，部署人員約30人。北大東村村長鬼塚三典2024年7月已正式表明接受部署，預計在2026年元旦過後動工進行場地整備。北大東島位在沖繩本島以東約310公里處，是地處偏遠的離島。

報導表示，中國軍隊近年來在太平洋一帶的活動日益活躍。12月6日，通過沖繩本島與宮古島間海域的航艦「遼寧艦」艦載機起飛並對自衛隊飛機進行雷達照射，日中緊張局勢隨之升溫。日本防衛省將太平洋一帶的島嶼地區視為「警戒監視的空白地帶」，正加緊提升情報蒐集能力。

鬼塚接受採訪時表示：「在中國與俄羅斯在太平洋實施聯合訓練的背景下，部署將有助於形成威懾力」。

日本防衛省統合幕僚監部日前發布消息指出，中國海軍航艦「遼寧號」12月6日至12日在太平洋海域，實施大約260次艦載戰機和直升機的起降訓練。

幕僚監部又指，「遼寧號」6日上午通過沖繩本島與宮古島間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里海域，從遼寧號起飛的殲15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。其後日方向中方提出強烈抗議。

日本 防衛省 自衛隊 沖繩

延伸閱讀

遭陸軍機雷達照射30分鐘！日本自衛隊飛官冷靜應對 手套4字成定心符

國防部：若共軍猝然攻台 各部隊「去中心化」不待命令作戰

美軍在敘利亞遇襲3死！川普預告「嚴厲報復」槍手疑敘利亞部隊自己人

連續7天動作頻頻！日本防衛省：中國遼寧號進太平洋 艦載機起降260次

相關新聞

遭陸軍機雷達照射30分鐘！日本自衛隊飛官冷靜應對 手套4字成定心符

日本防衛大臣小泉進次郎今天在社群媒體X公開曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套，上面寫著「冷靜嚴格...

陸軍頻繁動作…日本擬在沖繩離島部署雷達部隊 加強監視共軍動態

共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村（北大東島）15日就村有地簽訂租賃合約，以便當地部署航空自衛隊的移動式警...

台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限

共同社報導，日中因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續僵持之際，日本首相高市早苗16日在參議院預算委員會表示，除了美國之外，...

中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會！日大使冷回：發言不恰當

日本經濟新聞報導，日中因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續僵持，中國大陸駐聯合國大使傅聰15日在安理會再度要求日方撤回相關...

高市早苗再對台海立場表態 盼和平解決問題

日本首相高市早苗今天在參議院預算委員會上，接受共產黨議員山添拓針對台海問題的質詢。高市早苗答詢時表示，台灣問題應透過對話...

中日關係緊張 陸國防部：將堅決阻擊軍國主義幽靈復活

中日關係緊張之際，大陸在日前舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。大陸國防部發言人蔣斌15日表示，日方應深刻反省對包括中國在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。