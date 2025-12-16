陸軍頻繁動作…日本擬在沖繩離島部署雷達部隊 加強監視共軍動態

共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村（北大東島）15日就村有地簽訂租賃合約，以便當地部署航空自衛隊的移動式警戒管制雷達部隊。此舉旨在對經由沖繩本島與宮古島間進入太平洋的中國航艦與軍機，增強監視能力。

共同社15日報導，此次簽約的村有地，涵蓋部隊部署所需的北大東島東北部與南部合計約11公頃土地中的大部分。計畫建設部隊廳舍和安裝雷達，部署人員約30人。北大東村村長鬼塚三典2024年7月已正式表明接受部署，預計在2026年元旦過後動工進行場地整備。北大東島位在沖繩本島以東約310公里處，是地處偏遠的離島。

報導表示，中國軍隊近年來在太平洋一帶的活動日益活躍。12月6日，通過沖繩本島與宮古島間海域的航艦「遼寧艦」艦載機起飛並對自衛隊飛機進行雷達照射，日中緊張局勢隨之升溫。日本防衛省將太平洋一帶的島嶼地區視為「警戒監視的空白地帶」，正加緊提升情報蒐集能力。

鬼塚接受採訪時表示：「在中國與俄羅斯在太平洋實施聯合訓練的背景下，部署將有助於形成威懾力」。

日本防衛省統合幕僚監部日前發布消息指出，中國海軍航艦「遼寧號」12月6日至12日在太平洋海域，實施大約260次艦載戰機和直升機的起降訓練。

幕僚監部又指，「遼寧號」6日上午通過沖繩本島與宮古島間海域後，當天下午在沖大東島西方約270公里海域，從遼寧號起飛的殲15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。其後日方向中方提出強烈抗議。