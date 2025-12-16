遭陸軍機雷達照射30分鐘！日本自衛隊飛官冷靜應對 手套4字成定心符

快訊

中央社／ 東京16日專電
日本防衛大臣小泉進次郎在社群媒體X公開，曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套，上面寫著「冷靜嚴格」。圖／取自小泉進次郎X@shinjirokoiz
日本防衛大臣小泉進次郎今天在社群媒體X公開曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套，上面寫著「冷靜嚴格！」小泉表示，自衛隊飛官日前遭受中國軍機長達30分鐘雷達照射，仍能冷靜完成任務，令他深感自豪。

小泉發文表示，「這就是內倉統合幕僚長日前在記者會上提到的那副手套。實際上，這是統合幕僚長親自帶來給我的。在遭受長達30分鐘雷達照射期間，自衛官仍謹記『冷靜』、『嚴格』，沉著完成任務，再次令我深感自豪。」

在日本首相高市早苗台灣有事」國會答詢引發日中關係惡化的背景下，6日發生了雷達照射事件。在沖繩本島東南方外海的公海上空，中國軍機對自衛隊F-15戰機進行了斷斷續續、長達約30分鐘的雷達照射，引發日本政府強烈抗議。

日媒J-CAST NEWS報導，航空自衛官出身的統合幕僚長內倉浩昭11日召開記者會，批評中國軍機「是超出必要範圍的危險行為」。

內倉以他自身經驗為例表示，「大約30年前，我曾在北海道千歲基地的第2航空團，以F-15戰機飛行員的身分，從事領空侵犯應對任務約6年。」他表示，「像是這次這樣，長達約30分鐘的間歇性雷達照射，我從未經歷過。」

內倉說明，「我的手套上用麥克筆寫著『冷靜』『嚴格』。每次起飛時，我都會一邊看著這幾個字、一邊確認後再飛行。透過這樣的方式來調整自己的心態，隨時謹記著要保持『冷靜』『嚴格』。同時我也繃緊神經，隨時戒備類似這次雷達照射的情況發生。」

內倉解釋，自衛隊飛行官是以非常強韌的精神力，來應對象徵「攻擊前準備狀態」的雷達照射行為。

戰鬥機的「雷達照射」指的是火器管制雷達的照射行為，是為了引導飛彈等武器而進行的操作。若以其他武器比喻，就像是把手指扣在手槍板機上，並將槍口對準他人。

小泉進次郎今天在X發文中提到，「目前各種資訊氾濫，但這次事件的本質，在於長達30分鐘且呈間歇性的雷達照射。」

小泉引用內倉的說法強調，「我們不會被各種試圖轉移焦點的說法所左右，將秉持冷靜、嚴格的態度來面對。」

高市早苗 台灣有事 日本 自衛隊 小泉進次郎 飛官 戰機

