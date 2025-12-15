中日關係緊張 陸國防部：將堅決阻擊軍國主義幽靈復活

中日關係緊張之際，大陸在日前舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。大陸國防部發言人蔣斌15日表示，日方應深刻反省對包括中國在內的亞洲國家人民犯下的累累罪行，也強調解放軍絕不允許歷史悲劇重演，將堅決阻擊軍國主義幽靈復活。

大陸國防部網站15日下午以新聞發言人蔣斌名義，就近期涉軍問題發布消息，其中涉日消息以中、英雙語刊出。對於日前大陸各地在第12個南京大屠殺死難者國家公祭日，廣泛開展悼念活動，蔣斌做出上述表示。

蔣斌表示，1937年12月13日，侵華日軍野蠻侵入南京，殘害殺戮我30萬同胞，犯下慘絕人寰的罪行，在人類文明史上留下最為黑暗的一頁。罪行不容否認，正義不容褻瀆。「日方應深刻反省對包括中國在內的亞洲國家人民犯下的累累罪行，停止一切歪曲美化侵略歷史的錯誤行徑」。

蔣斌說，在國家公祭日，「我們以國之名悼念死難同胞、緬懷革命先烈，宣示了牢記歷史、不忘過去、珍愛和平、開創未來的堅定立場」。他並指，大陸人民、大陸軍隊絕不允許歷史悲劇重演，將與地區各國人民一道，「堅決阻擊軍國主義幽靈復活，共同守護來之不易的和平」。

對於日方近日指控，日本自衛隊戰機日前兩度遭到解放軍遼寧號的艦載機以雷達照射，蔣斌稱，日方把中方正常的軍事訓練炒作成所謂「安全威脅」，把自己從挑釁者包裝成受害者，「不禁讓人懷疑其是不是想為高市首相涉台錯誤言論造成的嚴重後果轉移視線？是不是想為其突破戰後體制、謀求軍事鬆綁、復活軍國主義幽靈製造藉口？」

蔣斌表示，中方強烈敦促日方正視當前中日關係困難的癥結，切實反思糾錯，任何避實就虛、偷梁換柱、倒打一耙的卑劣行徑和政治操弄都不可能得逞。