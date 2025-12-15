快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本前統合幕僚長岩崎茂。記者杜建重／攝影
大陸外交部15日宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方堅決反對岩崎茂出任「台灣當局所謂政務顧問」，多次就此向日方提出嚴正交涉，岩崎茂反而變本加厲。中方公布對其反制措施，懲戒其與「台獨」分裂勢力勾連挑釁。

岩崎茂今年3月獲我國行政院聘為政務顧問，有媒體報導指，在日相高市早苗台灣有事」言論風波下，北京鎖定岩崎茂打擊台日關係，要求日本某企業解除岩崎茂顧問一職，但岩崎茂未受中方脅迫影響，仍願意擔任我方諮詢對象。

大陸外交部15日上午發布「外交部令」，公布對岩崎茂採取反制措施的決定，包含即日起凍結其在大陸境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止大陸境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；並對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

大陸外交部發言人郭嘉昆15日下午在例行記者會表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。中方堅決反對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣當局所謂政務顧問，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。

郭嘉昆表示，「岩崎非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁」，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

郭嘉昆說，針對岩崎茂上述惡劣行徑，依據大陸「反外國制裁法」，中方發布外交部令，公布對其反制措施，懲戒其同「台獨」分裂勢力勾連挑釁。

今年9月8日，大陸外交部也曾宣布制裁日本參議員石平，原因也和台灣問題相關，陸方指控他在台灣、釣魚台等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社。這是大陸首度制裁日本國會議員。

高市早苗 台灣有事

岩崎茂遭陸制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

專家早警告！「台灣有事」非失言 他揭「日最危險情境」：2地躲不過

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

東京上野動物園兩貓熊下月回大陸 日本50多年首次沒有貓熊

岩崎茂遭陸制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

中日關係因「台灣有事」說法持續僵持，中國大陸外交部15日上午宣布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施。南華早報報導...

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

大陸外交部網站15日上午公布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。在15日下午記者會上，針對日本共同社提問，...

制裁岩崎茂！北京：反對出任台政務顧問 多次向日方交涉卻變本加厲

大陸外交部15日宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方堅決反對岩崎茂出任「台灣當局所謂政...

專家早警告！「台灣有事」非失言 他揭「日最危險情境」：2地躲不過

日本首相高市早苗近日在國會答詢時表示，若台灣發生緊急狀況，日本不可能袖手旁觀，相關發言迅速引發國內外關注，並被部分輿論解讀為對區域安全立場的明確表態。不過，日裔台籍印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」指出，這樣的看法並非首相一時口快，而是日本安全政策長期主流共識的反映。

海歸貓熊香香最圈粉 日本人組團飛四川「探親」

日本僅存一對貓熊、曉曉及蕾蕾返還中國大陸的日子逼近。專家指出，1972年日本獲贈第一對貓熊，日本人曾以珍奇異獸待之，直到2011年311大地震那年抵達日本的力力及真真，日本人對貓熊的感情有了變化，將牠們視為療癒般地存在。2年後在日本出生的香香更培養出忠實粉絲，被送回大陸以後，日本人還組團去大陸看「海歸貓熊」。

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

中日關係因台灣問題陷入僵局，大陸外交部15日上午發布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。岩崎茂曾在今年3月...

