制裁岩崎茂！北京：反對出任台政務顧問 多次向日方交涉卻變本加厲

大陸外交部15日宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方堅決反對岩崎茂出任「台灣當局所謂政務顧問」，多次就此向日方提出嚴正交涉，岩崎茂反而變本加厲。中方公布對其反制措施，懲戒其與「台獨」分裂勢力勾連挑釁。

岩崎茂今年3月獲我國行政院聘為政務顧問，有媒體報導指，在日相高市早苗「台灣有事」言論風波下，北京鎖定岩崎茂打擊台日關係，要求日本某企業解除岩崎茂顧問一職，但岩崎茂未受中方脅迫影響，仍願意擔任我方諮詢對象。

大陸外交部15日上午發布「外交部令」，公布對岩崎茂採取反制措施的決定，包含即日起凍結其在大陸境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止大陸境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；並對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

大陸外交部發言人郭嘉昆15日下午在例行記者會表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。中方堅決反對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣當局所謂政務顧問，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。

郭嘉昆表示，「岩崎非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁」，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

郭嘉昆說，針對岩崎茂上述惡劣行徑，依據大陸「反外國制裁法」，中方發布外交部令，公布對其反制措施，懲戒其同「台獨」分裂勢力勾連挑釁。

今年9月8日，大陸外交部也曾宣布制裁日本參議員石平，原因也和台灣問題相關，陸方指控他在台灣、釣魚台等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社。這是大陸首度制裁日本國會議員。