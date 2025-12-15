公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂（圖左）因擔任我行政院政務顧問，遭大陸外交部制裁。圖為岩崎茂2012年在幕僚長任內訪問美國五角大廈，與時任美軍參謀首長聯席會議主席譚布席討論亞太地區安全局勢。（美聯社）
日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂（圖左）因擔任我行政院政務顧問，遭大陸外交部制裁。圖為岩崎茂2012年在幕僚長任內訪問美國五角大廈，與時任美軍參謀首長聯席會議主席譚布席討論亞太地區安全局勢。（美聯社）

大陸外交部網站15日上午公布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。在15日下午記者會上，針對日本共同社提問，岩崎茂做了什麼，讓中方對此採取制裁措施？大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方堅決反對岩崎茂出任台灣當局所謂「政務顧問」。

郭嘉昆指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。中方堅決反對岩崎茂出任台灣當局所謂「政務顧問」，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。

郭嘉昆說，「岩崎非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

郭嘉昆表示，針對岩崎上述惡劣行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發布外交部令，公布對其反制措施，懲戒其同台獨分裂勢力勾連挑釁。

公開信息顯示，岩崎茂出生於1953年，在擔任第31任日本自衛隊航空幕僚長後，出任日本自衛隊第四任統合幕僚長，該職務是當時日本自衛隊編制中實質上的最高指揮官。2023年，岩崎茂還曾獲頒日本「瑞寶大綬章」，是日本防務、軍事領域的重量級人物。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，岩崎茂2014年10月14日從日本防衛省退休後，仍繼續擔任日本防衛大臣政策顧問。岩崎茂被視為是日本前首相安倍晉三的忠實盟友。2012年12月，安倍率領的自民黨重新掌權，一上任即發誓將「採取強硬的外交政策，以對抗中國和北韓日益增強的軍事威脅」。岩崎茂旋即召開記者會，表達堅決支持安倍政府的主張。

《觀察者網》稱，當時在自衛隊高層中，岩崎茂被稱為「最突出的親美派」，他的無線電呼號都是用美國卡通「加菲貓」來命名。

根據大陸外交部上午發布的新聞稿，中方決定對岩崎茂採取以下反制措施，並自2025年12月15日起施行：

一、凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；

二、禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

三、對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

