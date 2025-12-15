岩崎茂遭陸制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

中日關係因「台灣有事」說法持續僵持，中國大陸外交部15日上午宣布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施。同日，日本外務大臣茂木敏充在國會答詢時，再度引述1972年「日中聯合聲明」，重申日本政府尊重與理解中國對台灣問題的立場，此舉被視為意在緩解東京與北京的外交緊張局勢；日本首相高市早苗當日也說，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫以來的立場。

南華早報報導，茂木15日在國會質詢中，引述日中聯合聲明重申對台灣的立場。

這份文件簽署於1972年9月29日，代表日本政府與中華人民共和國建立邦交，文中也提到，日本政府理解和尊重中國對於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場。

15日稍早，中國外交部宣布制裁岩崎茂。岩崎茂在今年獲台灣行政院聘為政務顧問，中方稱其與台獨分裂勢力勾連，違背一中原則與中日四個政治文件精神。

共同社15日報導，日相高市15日在參議院預算委員會也表示，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫以來的立場。

此前，高市也曾在12月4日援引日中聯合聲明表示，對於中國聲稱台灣是「領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場。