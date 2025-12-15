快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

聽新聞
0:00 / 0:00

岩崎茂遭陸制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中日關係因「台灣有事」說法持續僵持，日本外務大臣茂木敏充15日在國會答詢時，再度引述1972年「日中聯合聲明」，重申日本政府尊重與理解中國對台灣問題的立場。路透
中日關係因「台灣有事」說法持續僵持，日本外務大臣茂木敏充15日在國會答詢時，再度引述1972年「日中聯合聲明」，重申日本政府尊重與理解中國對台灣問題的立場。路透

中日關係因「台灣有事」說法持續僵持，中國大陸外交部15日上午宣布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施。同日，日本外務大臣茂木敏充在國會答詢時，再度引述1972年「日中聯合聲明」，重申日本政府尊重與理解中國對台灣問題的立場，此舉被視為意在緩解東京與北京的外交緊張局勢；日本首相高市早苗當日也說，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫以來的立場。

南華早報報導，茂木15日在國會質詢中，引述日中聯合聲明重申對台灣的立場。

這份文件簽署於1972年9月29日，代表日本政府與中華人民共和國建立邦交，文中也提到，日本政府理解和尊重中國對於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場。

15日稍早，中國外交部宣布制裁岩崎茂。岩崎茂在今年獲台灣行政院聘為政務顧問，中方稱其與台獨分裂勢力勾連，違背一中原則與中日四個政治文件精神。

共同社15日報導，日相高市15日在參議院預算委員會也表示，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫以來的立場。

此前，高市也曾在12月4日援引日中聯合聲明表示，對於中國聲稱台灣是「領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

專家早警告！「台灣有事」非失言 他揭「日最危險情境」：2地躲不過

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

東京上野動物園兩貓熊下月回大陸 日本50多年首次沒有貓熊

點子農場／台日共生與共創

相關新聞

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

大陸外交部網站15日上午公布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。在15日下午記者會上，針對日本共同社提問，...

岩崎茂遭陸制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

中日關係因「台灣有事」說法持續僵持，中國大陸外交部15日上午宣布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施。南華早報報導...

制裁岩崎茂！北京：反對出任台政務顧問 多次向日方交涉卻變本加厲

大陸外交部15日宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方堅決反對岩崎茂出任「台灣當局所謂政...

專家早警告！「台灣有事」非失言 他揭「日最危險情境」：2地躲不過

日本首相高市早苗近日在國會答詢時表示，若台灣發生緊急狀況，日本不可能袖手旁觀，相關發言迅速引發國內外關注，並被部分輿論解讀為對區域安全立場的明確表態。不過，日裔台籍印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」指出，這樣的看法並非首相一時口快，而是日本安全政策長期主流共識的反映。

海歸貓熊香香最圈粉 日本人組團飛四川「探親」

日本僅存一對貓熊、曉曉及蕾蕾返還中國大陸的日子逼近。專家指出，1972年日本獲贈第一對貓熊，日本人曾以珍奇異獸待之，直到2011年311大地震那年抵達日本的力力及真真，日本人對貓熊的感情有了變化，將牠們視為療癒般地存在。2年後在日本出生的香香更培養出忠實粉絲，被送回大陸以後，日本人還組團去大陸看「海歸貓熊」。

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

中日關係因台灣問題陷入僵局，大陸外交部15日上午發布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。岩崎茂曾在今年3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。