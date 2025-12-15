專家早警告！「台灣有事」非失言 他揭「日最危險情境」：2地躲不過

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗近日在國會答詢時表示，若台灣發生緊急狀況，日本不可能袖手旁觀，相關發言迅速引發國內外關注，並被部分輿論解讀為對區域安全立場的明確表態。不過，日裔台籍印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」指出，這樣的看法並非首相一時口快，而是日本安全政策長期主流共識的反映。

矢板明夫表示，早在2023年，日本防衛省智庫「防衛研究所」的政策研究室長高橋杉雄就已提出類似警示。高橋專長於國際安全、軍事戰略與日美同盟研究，其著作系統性分析了台灣、日本與中國之間的安全連動。俄烏戰爭爆發後，他更頻繁透過媒體解讀戰爭對日本防衛政策的啟示，觀點在日本防衛圈內具有高度影響力。

高橋的分析指出，從北京戰略角度來看，台灣始終是核心目標，東海與南海的局勢多半是圍繞對台行動所延伸的周邊戰場。中國不太可能單獨為尖閣諸島耗費大量軍力，但若判斷行動成本低，相關區域風險可能迅速升高。一旦台灣海峽爆發衝突，日本，特別是沖繩與尖閣諸島，幾乎不可能倖免。中國可能以灰色地帶手段或武裝漁民測試日本底線，一旦日本應對遲疑，局勢將快速惡化。

矢板明夫指出，日本近年加強沖繩及東海的監控、警戒與快速反應能力，並非挑釁行為，而是為了提高中國採取行動的成本、降低誤判風險。從高市首相到安全專家的分析，顯示台灣安全與日本安全已緊密相連，兩地同時提升防衛意志與能力，是維持台海及東亞和平的務實之道。

高市早苗 台灣有事 矢板明夫

