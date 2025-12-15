海歸熊貓香香最圈粉 日本人組團飛四川「探親」

日本僅存一對熊貓、曉曉及蕾蕾返還中國大陸的日子逼近。專家指出，1972年日本獲贈第一對熊貓，日本人曾以珍奇異獸待之，直到2011年311大地震那年抵達日本的力力及真真，日本人對熊貓的感情有了變化，將牠們視為療癒般地存在。2年後在日本出生的香香更培養出忠實粉絲，被送回大陸以後，日本人還組團去大陸看「海歸熊貓」。

從大陸去的熊貓不管在日本哪個動物園，都是人氣之王。1972年10月康康、蘭蘭贈與日本，上野動物園連日隊伍達2公里，警察廳必須出動機動隊來維持秩序。1980年代上野迎來歡歡及飛飛，牠們生下了童童，是在日本國內繁殖成功的首例、誕生的第二頭。

日本媒體追蹤童童的誕生及成長，熊貓的人氣再次飆升。此後在日本國內有新的熊貓寶寶出生，就會掀起一波熱潮。和歌山縣「冒險世界」在1994年借來兩頭熊貓，於2001年首次成功自然繁殖，雄性的永明成為16頭熊貓的爸。

朝日新聞報導，上野動物園前園長、前為日本熊貓保護協會會長土居利光指出，1972年初代抵達日本的熊貓，人們還將牠們祝為珍奇異獸，2011年到日本的力力及真真改變了這樣的氛圍。

土居說，牠們赴日之前，上野動物園已有3年沒有熊貓，同年3月日本發生311大地震，日本人到動物園看熊貓是在尋求一種慰藉。不過力力與真真也是最後一對赴日的熊貓。

2017年香香誕生，在社群的推波助瀾之下，熊貓開始得到偶像般的寵愛。學者推估香香一年帶來267億日圓的經濟效益。2021年6月力力、真真再產下龍鳳胎，牠們的魅力更是驚人。在對外公開亮相之前，周邊商品已經賣到翻，玩偶、桌曆、別針、鑰匙圈等都大賣，也有屬於曉曉及蕾蕾的扭蛋機，推算一年帶動308億日圓的商機。

2022年初，曉曉、蕾蕾首次面對人群，參觀門票的中籤率不到千分之3，比香香的千分之7更瘋狂。

香香在2023年被送回大陸，日本熊貓粉現在也追到四川省。日本經濟新聞報導，參與熊貓團的二木繁美說，在香香住的地方，感覺像到了上野，身邊都是講日文的人。看起來香香過得很好，安心不少。6月在東京也為滿8歲的香香舉行慶生會，參加以中高齡女性居多，有200人左右。

今年日本代表漢字為「熊」，投票理由除了熊害以外，不少日本人是為熊貓的離開感傷，選了這個字。